Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

В первой половине дня многие представители зодиакального круга смогут разобраться со старыми делами. Не стоит бояться заниматься абсолютно новыми видами деятельности. Ближе к вечеру велик риск стать заложником собственных иллюзий.

Овен

Не исключено, что 30 сентября репутация Овнов окажется под ударом. Кто-то захочет опорочить вас, так что будьте бдительны. Позвольте себе расслабиться и отдохнуть от рутинных дел. Ваша карьера и так идет в гору.

Телец

День обещает быть максимально насыщенным. Тельцы будут прекрасно ладить с окружающими. Соберитесь с мыслями и сконцентрируйтесь на работе. Постарайтесь не тратить деньги на бесполезные вещи, иначе рано или поздно окажетесь в долговой яме.

Близнецы

В четверг Близнецы склонны зависеть от мнения окружающих. Критика со стороны может выбить вас из колеи. Вам стоит акцентировать внимание на собственном опыте. Возможны мелкие неприятности, однако не нужно расстраиваться – к вечеру напряжение спадет.

Рак

30.09.21 удача будет на стороне Раков. Вы добьетесь больших успехов, если приложите к этому максимум стараний. Не пренебрегайте своим здоровьем, иначе на первый взгляд небольшие трудности выльются в огромные проблемы.

Лев

У Львов появится шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Главное, не растеряться и не упустить предоставленные возможности. При этом постарайтесь не перегружать себя делами. Уделите время полноценному отдыху, и тогда все сложится отлично.

Дева

Дев ждет неблагоприятный день. Ваше настроение будет на нуле, что сильно скажется на производительности. Некоторые представители этого знака зодиака столкнутся с обманом со стороны близкого человека.

Весы

Весам лучше отложить серьезные финансовые операции на более благоприятное время. Есть риск попасться на удочку мошенников. Незапланированные траты могут вас расстроить, однако не стоит зацикливаться на негативе.

Скорпион

Звезды предупреждают – 30 сентября кто-то захочет обмануть Скорпионов. Не доверяйте малознакомым людям и не рассказывайте о своих планах на будущее. Не беритесь за серьезные дела. Добиться успеха вряд ли получится.

Стрелец

Целеустремленность и напористость Стрельцов в этот день окажутся на пике. Не упустите шанс завершить старые дела и взяться за новые проекты. Вечером вам будет полезно провести время наедине с собой.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам разобраться с проблемами, накопившимися в семье. Постарайтесь сгладить все острые углы и пойти на компромисс. Родные по достоинству оценят все ваши старания.

Водолей

В четверг Водолеям следует уделить больше внимания своей второй половинке. Организуйте свидание или подготовьте какой-то сюрприз. Благодаря этому отношения с партнером выйдут на новый уровень.

Рыбы

В этот день Рыбы смогут наладить отношения с близкими людьми. Все недопонимания останутся позади, и это не может не радовать. После работы побудьте наедине с самим собой – устраните беспорядок в мыслях и чувствах.

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