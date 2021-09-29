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30 сентября православные чтут память трех мучениц – Веры, Надежды и Любви, а также их материи Софии.
Римский император Адриан узнал, что семья исповедует христианство. Тогда он приказал арестовать дочерей Софии. Правитель приказал им публично отречься от своей веры. Вера, Надежда и Любовь ответили отказом.
Адриан долго издевался над девочками на глазах у их родительницы. К сожалению, помочь им София не могла. В итоге мученицы были казнены. Через несколько дней после похорон убитая горем мать тоже отошла в мир иной.
Этот день в народе назывался "всесветным бабьим праздником". 30 сентября было принято поздравлять представительниц прекрасного пола. Они были освобождены от всей домашней работы.
Мужчины приносили женщинам цветы и различные сладости. А того, кого звали Верой, Надеждой или Любовью, угощали пирогами и прочими вкусностями.
На Руси существовала достаточно странная традиция. После утреннего пробуждения представительницы прекрасного пола должны были начать плакать и жаловаться на судьбу. Считалось, что таким образом они отпугнут от всех членов семьи невзгоды.
В четверг нежелательно заводить новые знакомства. В соответствии с суеверием, человек, встретившийся на пути, станет причиной крупных неприятностей.
30 сентября нельзя выяснять отношения с близкими. Ослушавшегося сразу же покинет удача.
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