Приметы на 30 сентября: что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Приметы на 30 сентября: что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
Фото: Michael Kudryavtsev / Russian Look / www.globallookpress.com
В четверг нежелательно заводить новые знакомства

30 сентября православные чтут память трех мучениц – Веры, Надежды и Любви, а также их материи Софии.

Римский император Адриан узнал, что семья исповедует христианство. Тогда он приказал арестовать дочерей Софии. Правитель приказал им публично отречься от своей веры. Вера, Надежда и Любовь ответили отказом.

Адриан долго издевался над девочками на глазах у их родительницы. К сожалению, помочь им София не могла. В итоге мученицы были казнены. Через несколько дней после похорон убитая горем мать тоже отошла в мир иной.

Традиции и обычаи в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Этот день в народе назывался "всесветным бабьим праздником". 30 сентября было принято поздравлять представительниц прекрасного пола. Они были освобождены от всей домашней работы.

Мужчины приносили женщинам цветы и различные сладости. А того, кого звали Верой, Надеждой или Любовью, угощали пирогами и прочими вкусностями.

На Руси существовала достаточно странная традиция. После утреннего пробуждения представительницы прекрасного пола должны были начать плакать и жаловаться на судьбу. Считалось, что таким образом они отпугнут от всех членов семьи невзгоды.

Что нельзя делать 30 сентября

В четверг нежелательно заводить новые знакомства. В соответствии с суеверием, человек, встретившийся на пути, станет причиной крупных неприятностей.

30 сентября нельзя выяснять отношения с близкими. Ослушавшегося сразу же покинет удача.

Приметы на 30 сентября

  • Белки начали линять – ждите похолодания.
  • 30 сентября стоит сухая погода – зима будет поздней.
  • Утром небо затянуто тучами – погода в ближайшие дни будет ясной. 

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака ждет удача в октябре. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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