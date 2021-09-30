Придется надеяться только на собственные силы

Второй месяц осени не для всех знаков зодиака выдастся удачным. Специалисты по звездам рассказали, кого из них ждут разочарования в октябре.

По словам астрологов, "черная полоса" начнется в жизни Раков, Львов и Стрельцов.

Раки

Ракам буквально придется бороться за то, чтобы их мнение было учтено. Это касается взаимоотношений как в рамках семьи, так и на работе. Представителей этого знака зодиака ждут конфликты в семье. Сгладить острые углы будет очень непросто. На личном фронте тоже ожидаются неприятности. Ракам будет казаться, что от былого взаимопонимания с партнером не осталось и следа. Однако не стоит опускать руки – непростой период рано или поздно заменят благополучие и гармония.

Львы

Львам будет трудно проявить себя в карьерном плане. Возможны различные неудачи и ухудшение отношений с начальством. Людям, рожденным под этим созвездием, важно бережно относиться к деньгам. Велик риск лишиться всех своих накоплений. Это может произойти как из-за неразумных трат, так и после встречи с мошенниками. Многие столкнутся с профессиональным выгоранием, из-за чего начнут срываться на родных.

Стрельцы

Чрезмерные резкость и прямолинейность Стрельцов могут привести к серьезным конфликтам в семье. Чтобы весь октябрь не воевать с близкими, важно научиться идти на компромисс и иногда держать язык за зубами. Представителям этого звездного дома придется хорошо постараться, чтобы переступить через гордость и собственные принципы.

Ранее астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака ждет "белая полоса" в октябре.