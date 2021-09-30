Добиться успехов смогут не все представители зодиакального круга

День обещает быть достаточно напряженным, поскольку многое будет вызывать вопросы. То, что раньше казалось простым и понятным, теперь представляет из себя нечто недостижимое. Принимать решения придется только с опорой на интуицию.

Овен

1 октября Овны почувствуют в себе прилив сил. Направьте свою энергию в нужное русло. При этом постарайтесь контролировать эмоции, в противном случае окажетесь втянутыми в какой-то конфликт. Вечер готовит вам приятный сюрприз.

Телец

День идеально подходит для того, чтобы наладить отношения с окружающими. Звезды советуют Тельцам назначить встречу и обсудить все тревожащие моменты. Вполне возможно, что вы узнаете нечто такое, что изменит вашу жизнь.

Близнецы

В пятницу Близнецам желательно проанализировать свои действия. Попробуйте извлечь уроки из неоднозначных ситуаций и понять, в каком направлении стоит двигаться. Астрологи предупреждают – в личной жизни не все будет гладко.

Рак

1 октября Ракам нужно внимательно следить за своей речью. Вы можете пообещать то, что впоследствии не сможете исполнить. Это сильно ударит по вашей репутации. Обратите внимание на свое здоровье – не исключены обострения старых недугов.

Лев

Львов ждет удачный день. Вы сможете воплотить в жизнь многие задумки. Не бойтесь экспериментировать – это превратит даже самые скучные дела в что-то увлекательное. Не перегружайте себя работой, иначе серьезно заболеете.

Дева

День обещает быть ярким на эмоции. Девы смогут совершить долгожданную покупку и при этом остаться в плюсе. Возьмите перерыв от рутинных дел – отправьтесь в небольшое путешествие или встретьтесь с друзьями.

Весы

На настроение Весов 01.10.2021 будет сильно влиять окружение. Перестаньте равняться на кого-то и акцентируйте внимание на собственных положительных качествах. Постарайтесь разобраться в своих мыслях и желаниях. Ближе к вечеру вы можете получить неприятную новость.

Скорпион

День будет достаточно суетным. Скорпионам придется одновременно решать несколько вопросов. Но не стоит забывать про отдых. Лучшим вариантом для вас станет времяпровождение в домашней обстановке.

Стрелец

Звезды предупреждают – за спиной у Стрельцов будут распространяться неприятные сплетни. Постарайтесь не обращать на это внимание, иначе рискуете столкнуться с нервным срывом. Зато на работе вас ждет большой успех.

Козерог

Чтобы добиться успеха, Козерогам придется проявить настойчивость и целеустремленность. День подходит для интересных встреч и обучения чему-то новому. Удача окажется на вашей стороне, поэтому не упустите шанс.

Водолей

К концу недели Водолеи почувствуют упадок сил. Это сигнал, что вам пора взять перерыв. Набраться сил и восстановить душевное равновесие поможет времяпровождение наедине с самим собой.

Рыбы

01.10.21 Рыбам желательно совершить какое-то доброе дело. Это может быть как помощь ближнему, так и участие в благотворительности. Пятница обещает преподнести приятный сюрприз.

Ранее "Утро.News" рассказало, от кого из знаков зодиака отвернется удача в октябре.