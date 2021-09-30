Приметы на 1 октября: что нельзя делать в день Ариадны Промисской

Приметы на 1 октября: что нельзя делать в день Ариадны Промисской
Фото: pixabay.com
У народа на Руси в этот день было принято заниматься сбором шиповника

Православная церковь чтит по традиции 1 октября святую мученицу Ариадну Промисскую, которую прозвали в народе Ариной Шиповницей. Главным событием в этот день был сбор шиповника, который крестьяне на Руси собирали еще до наступления первых заморозков, чтобы плоды не потеряли свои полезные свойства.

Ариадна жила одно время во фригийской Промиссии и принадлежала к низшим сословиям. По преданию, великомученица прислуживала в доме главы города, который пригласил после языческого жертвоприношения всех на пир. Однако Ариадна отказалась, чем навлекла на себя гнев правителя. Последний приговорил ее к жестоким пыткам – вплоть до каленого железа, чтобы женщина отреклась от Христа. Однако узнице удалось сбежать, а посланные по ее следам слуги разругались и перерубили друг друга насмерть.

Традиции и обычаи

Традиционно на Руси в этот день занимались сбором шиповника, обладающего массой полезных свойств. Из него готовили целебные отвары, варили варенье, кисель и даже готовили вино. Весьма популярен был и чай из этих ягод.

Еще в день Шиповницы наблюдали за журавлями в небе: считалось, что летящая в теплые края стая знаменует скорые заморозки. А если перелетных птиц в этот день не замечали, то морозов ждали к ноябрю.

Что нельзя делать в день Арины Шиповницы

Ни в коем случае не допускается хвастовство – по поверью, святую крайне сердит излишняя хвальба. В этот день нужно обратиться к Господу с молитвой – однако просить нужно лишь о самом необходимом.

Замужним женщинам запрещается вступать в спор со свекровью. Поверье гласит, что это чревато испорченными отношениями, которые восстановить будет уже невозможно.

Приметы на 1 октября

  • Ветер с севера задул – к заморозкам;
  • Листья остаются на березах – к снегу на Покров;
  • Трава не вянет – к снежной зиме.

Ранее мы рассказывали о приметах, на которые нужно обратить внимание при воспитании ребенка.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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