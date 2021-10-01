Звезды подскажут, как удачно распланировать субботу

День отлично подходит для того, чтобы заняться какими-то хобби. Деятельность, которая приносит настоящее удовольствие, поможет расслабиться и восстановить душевное равновесие. Не стоит спешить, иначе не избежать провала.

Овен

Овнов 2 октября ждет достаточно благоприятный день. На вашем пути не встретятся никакие трудности, так что наслаждайтесь моментом. Не бойтесь браться за что-то новое – все начинания окажутся успешными.

Телец

Тельцам важно собраться с мыслями. Вы почувствуете прилив энергии – постарайтесь направить ее в нужное русло. Не забывайте про отдых! Времяпровождение с близкими зарядит вас позитивом на неделю вперед.

Близнецы

В первой половине дня Близнецы могут смело отправляться за покупками. Все риски в субботу обойдут вас стороной. Ближе к вечеру удача скорее всего от вас отвернется. Будьте готовы к незапланированным тратам и ухудшению материального положения.

Рак

У Раков начинается максимально плодотворный период. Вы добьетесь больших успехов, если приложите к этому все свои силы. Постарайтесь не поддаваться негативному влиянию со стороны. Действуйте, опираясь на собственный опыт.

Лев

В этот день Львы столкнутся с трудностями на работе. Вам будет обидно из-за того, что начальство не оценивает ваши старания по заслугам. Но не стоит опускать руки. В скором времени вы почувствуете позитивное влияние звезд.

Дева

Астрологи предупреждают – Дев ждет какое-то интересное предложение, которое может кардинально изменить жизнь. Прежде чем дать окончательный ответ, взвесьте все "за" и "против". Но не нужно бояться перемен, ведь фортуна будет к вам благосклонна.

Весы

В субботу Весам желательно отказаться от физических нагрузок. Не исключено, что у вас обострятся старые проблемы со здоровьем. Браться за новые проекты тоже не стоит. Добиться успеха вряд ли получится.

Скорпион

День обещает быть напряженным. Стрельцы столкнутся с проблемами на работе, которые придется решать одновременно. Суета и быстро меняющиеся обстоятельства будут сбивать вас с пути. Постарайтесь не паниковать, иначе станет только хуже.

Стрелец

Первая половина дня обещает быть достаточно загруженной. Вам придется решать и бытовые, и карьерные задачи. После обеда вы почувствуете сильную усталость. Воспримите это как сигнал, что пришла пора расслабиться и как следует отдохнуть.

Козерог

2 октября – отличный день для отдыха. Звезды советуют Козерогам отложить все дела на потом и порадовать себя чем-то приятным. Это может быть как шопинг, так и выезд на природу вместе с друзьями.

Водолей

Водолеев ждет удачный день. Вы сможете проявить свои лучшие качества и найти общий язык с любым собеседником. При этом не стоит доверять первому встречному. Перед тем, как поделиться с малознакомыми людьми чем-то личным, подумайте о возможных последствиях.

Рыбы

Рыбам в этот день придется решать какие-то важные дела. Прислушивайтесь к своей интуиции – она точно не подведет. Не принимайте все близко к сердцу, иначе рано или поздно с вами случится эмоциональный срыв.

Ранее астрологи рассказали, от кого из знаков зодиака отвернется удача в октябре.