В субботу нежелательно устраивать генеральную уборку

2 октября православные чтят память мучеников Трофима, Зосима и Савватия. Они пострадали за свою веру в период царствования римского императора Проба.

Традиции и обычаи на Трофимовы вечерки

В народе святых Зосима и Савватия считали покровителями пчел. Поэтому в этот день было принято приводить в порядок ульи и собирать мед.

Хозяйки пекли оладьи, которые впоследствии нужно было есть вместе с медом. Также существовал определенный ритуал, связанный с этим лакомством. Утром, натощак, наши предки съедали чайную ложку данного продукта. Считалось, что таким образом можно отпугнуть от себя различные болезни.

Крестьяне называли этот день "Трофимовы вечерки". В соответствии с традициями, 2 октября девушки искали себе вторую половинку. Молодые жители деревни устраивали гуляния, во время которых водили хороводы, пели и плясали.

Что нельзя делать 2 октября

На Трофима нежелательно заниматься уборкой по дому. Наши предки верили, что вместе с мусором из жилища уйдет и благополучие.

Не стоит 2 октября брать в руки острые предметы – будь то вилка или обычные ножницы. Велик риск получить серьезную травму.

Наши предки не советовали в этот день пересчитывать деньги или имеющиеся в доме продукты. Тот, кто ослушается совета, обречет себя на лишения и даже бедность.

Приметы на 2 октября

За окном теплая погода и туман – осень будет мягкой.

Слышны раскаты грома – зимой выпадет мало снега.

Пчелы заделывают входное отверстие в ульях – зима выдастся морозной.

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