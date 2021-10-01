Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
В среду, 6 октября, наступит новолуние – явление, которое астрологи считают особенным. Эксперт по звездам Лилия Любимова поделилась советом, как в этот день привлечь к себе благополучие и заручиться поддержкой фортуны.
Любимова посоветовала уделить время планированию своего будущего. Расставьте приоритеты и обозначьте дальнейший курс. Придерживаясь намеченного пути, вы быстрее сможете достигнуть поставленных перед собой целей.
Перестаньте смотреть на мир через розовые очки. Адекватно оценивайте собственные возможности, не идите на поводу у иллюзий. Постарайтесь взглянуть на затруднительные ситуации под другим ракурсом. Как только вы это сделаете, то сразу поймете, как разобраться с проблемой.
Акцентируйте внимание на налаживании связей с окружающими. Не бойтесь потратить на это много времени и сил – в конечном итоге ваши отношения с родными, друзьями и коллегами выйдут на новый уровень, передает "Пятый канал".
Астролог не советует ввязываться в конфликты. По максимуму сглаживайте все острые углы и смело предлагайте компромиссные решения. Исключив из своей жизни лишние драмы, вы поймайте удачу за хвост.
Не забывайте о культурном просвещении. Чтобы наполнить свою жизнь яркими красками и новыми эмоциями, обратитесь к искусству. Посетите выставку, побывайте в музее, познакомьтесь с новыми шедеврами кинематографа.
Постарайтесь в период новолуния добиться гармонии между внутренним состоянием и своим внешним видом.
Ранее астролог предрекла четырем знакам зодиака неожиданное богатство в октябре.
Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте
Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам