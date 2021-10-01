Ретроградный Меркурий: какие опасности ждут россиян в октябре

Ретроградный Меркурий: какие опасности ждут россиян в октябре
Фото: pixabay.com
Астролог предостерегает от поездок в нестабильные страны

Даже далекие от гороскопов и астрологии жители России наслышаны о разрушительном влиянии на жизнь обитателей планеты ретроградно двигающегося Меркурия. К сожалению, уже с 27 сентября мы живем под негативным воздействием этого небесного тела.

Как рассказала опытный астролог Алена Никольская, Меркурий будет в таком состоянии большую часть октября, вплоть до 18-го числа. А это значит, что в ближайшие недели люди столкнутся с серьезными проблемами в сфере отношений с окружающими. Также с высокой долей вероятности начнутся конфликты на работе и учебе. Планировать крупные покупки, переезды и любые другие существенные перемены в жизни на этот период – плохая идея.

Впрочем, нет худа без добра. Ретро-этап отлично подойдет для работы над ошибками. Астролог посоветовала проанализировать события последнего времени: возможно там есть, что исправить.

К слову, в это же время активизируется Марс – планета, которая несет ответственность не только за домашние склоки, но и за крупные вооруженные конфликты. Так что при выборе страны для путешествия стоит отдавать предпочтение только мирным, стабильным государствам.

Никольская отметила, что самый сложный период будет длиться до 7 октября. После этого Венера перейдет в знак Стрельца и совокупное негативное влияние планет существенно ослабнет. Многие почувствуют, как гора спадет с плеч.

Ранее астрологи рассказали, от каких знаков зодиака отвернется удача в октябре.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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