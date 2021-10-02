В эту дату лучше воздержаться от дарения презентов

3 октября православные чтут память знаменитого римского полководца и великомученика Евстафия Плакиды. Также поминают его жену Феопистию и деток. Все семейство было замучено языческим императором за их приверженность христианскому учению.



Стоит отметить, что наши предки считали святого покровителем осенних ветров. В этот день на Руси возносили молитвы Астафию и просили его уберечь страну от лютых морозов.



Традиции обычаи

Считалось, что на Астафия следует вести себя максимально благочестиво и сдержанно. Лучше отказаться от громких торжеств и шумных посиделок. Также не следует дарить или принимать подарки – иначе отношения с этим человеком могут испортиться. Если же на эту дату выпал день рождения, лучше заменить подарок деньгами, тогда примета не сработает.



Согласно заветам старины, если на этот день пришлось возвращение долга или какой-то вещицы, обязательно дополните его маленьким сувениром или угощением, иначе в будущем могут начаться серьезные финансовые проблемы.



А еще на Руси верили, что 3 октября следует воздержаться от любовных контактов. Излишняя пылкость и склонность к земным удовольствиям может отвернуть от вас удачу.



Особо суеверным советуют окурить дом можжевельником, а зеркало протереть святой водой. Таким образом можно будет изгнать все злые силы из квартиры и полностью очистить ее от негативной энергии.



Приметы на 3 октября

Сырая и туманная погода за окном обещает теплую осень и позднюю зиму.



Сухо на улице, да светит солнце – зимний период будет малоснежным.



Сильный листопад в этот день обещает особо морозную зиму.

Подул южный ветер – в будущем году можно рассчитывать на отличный урожай озимых.

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