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4 октября в
народе прозвали днем Кондрата да Ипата, а посвящен этот праздник, в первую
очередь, плодородию.
Крестьяне непременно занимались земледельческими работами в это время: вносили удобрения. Кроме того, в день Кондрата да Ипата молотили зерно.
Считалось, что те, кто усердно трудился 4 октября, непременно разбогатеют. Вместе с тем есть и другое народное поверье – мол, в кошельках прибудет только у тех, кто и так богат.
На Кондрата да Ипата крестьяне предсказывали погоду на целый месяц. Например, если в этот день тепло, то и в ближайшие недели будет так же.
Если весь день был холод, а теплеть начало только вечером – значит, погода скоро испортится.
Если похолодает сильно, зимние месяцы будут суровыми.
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