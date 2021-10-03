Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата да Ипата

Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата да Ипата
Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Запрещено поднимать что-либо на перекрестках, гласят народные поверья

4 октября в народе прозвали днем Кондрата да Ипата, а посвящен этот праздник, в первую очередь, плодородию.

Что можно делать 4 октября 2021 года

Крестьяне непременно занимались земледельческими работами в это время: вносили удобрения. Кроме того, в день Кондрата да Ипата молотили зерно.

Считалось, что те, кто усердно трудился 4 октября, непременно разбогатеют. Вместе с тем есть и другое народное поверье – мол, в кошельках прибудет только у тех, кто и так богат.

Что нельзя делать в день Кондрата да Ипата

  • Дурной приметой считалось бездельничать.
  • Суеверные говорили, что в этот день ни в коем случае нельзя поднимать что-то на перекрестках.
  • Плохой приметой было и долгое стояние на пороге жилища. Крестьяне верили, что так можно накликать неприятности на свой дом.
  • Не стоит 4 октября давать в долг – деньги к вам нескоро вернутся.
  • Запрещено было устраивать сватовство в это время. Согласно народным суевериям, такой союз не продержится долго.

Приметы на 4 октября

На Кондрата да Ипата крестьяне предсказывали погоду на целый месяц. Например, если в этот день тепло, то и в ближайшие недели будет так же.

Если весь день был холод, а теплеть начало только вечером – значит, погода скоро испортится.

Если похолодает сильно, зимние месяцы будут суровыми.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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