Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября
Фото: www.pixabay.com
Астрологи подскажут, как пройдет новая неделя

Грядущая неделя предоставит большие возможности для некоторых представителей зодиакальных домов. Основная задача – не упустить удачу и внимательно следить за знаками, которые дарует судьба.

Овен

Вторая неделя октября обещает Овнам серьезные перемены в личной жизни. Особенно важным будет умение правильно выстраивать коммуникации с людьми. Только от вас зависит, помогут ли вам окружающие в решительный момент. 

Телец

Первые несколько дней новой недели даруют Тельцам долгожданную передышку. Все будет складываться спокойно и размеренно. В четверг представители этого знака получат послание от Вселенной, которое может серьезно изменить их жизнь.

Близнецы

Близнецы почувствуют особую энергию и тягу к новым знаниям. Изучение сложных вопросов легко будет даваться представителям этого знака. Главное в этом деле – не переусердствовать.

Рак

Звезды советуют Ракам посвятить начало недели анализу предыдущих периодов и итогов работы. В середине недели можно приступить к проведению деловых переговоров или наконец-то признаться в своих чувствах любимому человеку. Конец недели следует посвятить отдыху.

Лев

Неделя с 4.10 по 10.10 будет полна важными событиями. Львы окажутся на высоте. Однако им стоит с пониманием относиться к другим людям. Не всегда мнение представителей этого знака является истиной в последней инстанции. Такой подход к делу может вам навредить.

Дева

Наиболее благоприятная ситуация для Дев сложится в начале недели. Именно на понедельник и вторник стоит назначить проведение важных переговоров. Конец недели будет ознаменован падением уровня энергии. 

Весы

Вселенная дает все карты в руки представителям этого знака. На новой неделе Весы могут добиться невиданных высот. Нельзя сидеть сложа руки, от вашей заинтересованности и усердности зависит то, как сложится ближайшее будущее.

Скорпион

Скорпионы наконец-то могут отправиться на долгожданный шоппинг. Все приобретения в период этой недели в будущем вас не разочаруют. Также время отлично подходит для проведения деловых переговоров. Возможны серьезные финансовые поступления.

Стрелец

Спокойная неделя. В период с 4 по 10 октября Стрельцы будут чувствовать гармонию с окружающим миром. Серьезные свершения в это время не планируются. Неделю можно посвятить анализу предыдущих достижений и выработке стратегии действий на будущее.

Козерог

Козероги почувствуют серьезное падение уровня энергетического потенциала. Многие дела будут валиться из их рук. Не стоит отчаиваться – неблагоприятный период вскоре закончится. По возможности посвятите неделю отдыху и откажитесь от работы.

Водолей

Благоприятная неделя. Водолеи смогут решить многие скопившиеся проблемы. Неудача может подстерегать представителей этого знака только в пятницу. Тогда стоит быть аккуратнее и избегать шумных компаний. В семье и на работе будет царить покой и гармония.

Рыбы

Неделя пройдет в мелких заботах. Рыбы будут чувствовать рассеянность и сложности в вопросе концентрации на делах. Постарайтесь взять себя в руки – в начале недели вам потребуется принять серьезное решение. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, каким знакам зодиака сложнее всего избавиться от лишнего веса.

Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова президента Украины

Российский дипломат прокомментировала заявление о "наглой" внешней политике страны

На учениях Украины были пьяные: раскрыты детали крушения российского самолета над Черным морем

Двадцать лет назад украинские военные сбили пассажирский лайнер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей