Астрологи подскажут, как пройдет новая неделя

Грядущая неделя предоставит большие возможности для некоторых представителей зодиакальных домов. Основная задача – не упустить удачу и внимательно следить за знаками, которые дарует судьба.

Овен

Вторая неделя октября обещает Овнам серьезные перемены в личной жизни. Особенно важным будет умение правильно выстраивать коммуникации с людьми. Только от вас зависит, помогут ли вам окружающие в решительный момент.



Телец

Первые несколько дней новой недели даруют Тельцам долгожданную передышку. Все будет складываться спокойно и размеренно. В четверг представители этого знака получат послание от Вселенной, которое может серьезно изменить их жизнь.

Близнецы

Близнецы почувствуют особую энергию и тягу к новым знаниям. Изучение сложных вопросов легко будет даваться представителям этого знака. Главное в этом деле – не переусердствовать.

Рак

Звезды советуют Ракам посвятить начало недели анализу предыдущих периодов и итогов работы. В середине недели можно приступить к проведению деловых переговоров или наконец-то признаться в своих чувствах любимому человеку. Конец недели следует посвятить отдыху.

Лев

Неделя с 4.10 по 10.10 будет полна важными событиями. Львы окажутся на высоте. Однако им стоит с пониманием относиться к другим людям. Не всегда мнение представителей этого знака является истиной в последней инстанции. Такой подход к делу может вам навредить.

Дева

Наиболее благоприятная ситуация для Дев сложится в начале недели. Именно на понедельник и вторник стоит назначить проведение важных переговоров. Конец недели будет ознаменован падением уровня энергии.

Весы

Вселенная дает все карты в руки представителям этого знака. На новой неделе Весы могут добиться невиданных высот. Нельзя сидеть сложа руки, от вашей заинтересованности и усердности зависит то, как сложится ближайшее будущее.

Скорпион

Скорпионы наконец-то могут отправиться на долгожданный шоппинг. Все приобретения в период этой недели в будущем вас не разочаруют. Также время отлично подходит для проведения деловых переговоров. Возможны серьезные финансовые поступления.

Стрелец

Спокойная неделя. В период с 4 по 10 октября Стрельцы будут чувствовать гармонию с окружающим миром. Серьезные свершения в это время не планируются. Неделю можно посвятить анализу предыдущих достижений и выработке стратегии действий на будущее.

Козерог

Козероги почувствуют серьезное падение уровня энергетического потенциала. Многие дела будут валиться из их рук. Не стоит отчаиваться – неблагоприятный период вскоре закончится. По возможности посвятите неделю отдыху и откажитесь от работы.

Водолей

Благоприятная неделя. Водолеи смогут решить многие скопившиеся проблемы. Неудача может подстерегать представителей этого знака только в пятницу. Тогда стоит быть аккуратнее и избегать шумных компаний. В семье и на работе будет царить покой и гармония.

Рыбы

Неделя пройдет в мелких заботах. Рыбы будут чувствовать рассеянность и сложности в вопросе концентрации на делах. Постарайтесь взять себя в руки – в начале недели вам потребуется принять серьезное решение.

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