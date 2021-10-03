Некоторые знаков зодиака ждут приятные сюрпризы

Для многих знаков зодиака наступает не самый благоприятный момент. Велика вероятность появления финансовых проблем и конфликтов.

Овен

Звезды пророчат Овнам серьезные проблемы в материальном плане. Возможно, дело, на которое вы возлагали большие надежды, прогорит. Также не исключен серьезный конфликт на работе. Постарайтесь взвешивать каждое свое слово при общении с коллегами.

Телец

В течение всего дня Тельцы будут чувствовать внутреннее напряжение. Вам покажется, что весь мир в понедельник против вас. Однако постарайтесь сохранить самообладание – неблагоприятная полоса скоро закончится.

Близнецы

4 октября будет пестрить событиями. Близнецам стоит рассчитывать на новые приятные знакомства. Возможно, именно в этот день вы встретите свою судьбу. Звезды обещают женщинам появление в их жизни влиятельного покровителя. Чтобы не спугнуть удачу, будьте максимально открыты к новым людям.

Рак

Благоприятный день. Окружающие будут поражаться вашей работоспособности и сдержанности. Возможны крупные финансовые поступления. В семье также все будет благополучно.

Лев

Львы окажутся в центре внимания. Их энергетика и привлекательность заворожит многих людей. День лучше провести в компании друзей. Вам давно необходимо развеяться – можно сходить на выставку или в кино.

Дева

4.10 Девы буду чувствовать склонность к авантюрам. Постарайтесь не перегнуть палку, ваше эксцентричное поведение может разочаровать близких людей. Также возможно поступление интересного делового предложения.

Весы

Благоприятный день. В понедельник перед Весами откроются новые перспективы. Не пренебрегайте советами окружающих вас людей. Их поддержка может оказаться весьма кстати.

Скорпион

Звезда советуют Скорпионам заняться творчеством. В этот день вы сможете открыть в себе новые потенциалы. А вот крупных финансовых вложений или покупок лучше избегать – понедельник совсем не подходит для таких действий.

Стрелец

4 октября можно приступить к реализации бизнес-проекта. Стрельцам будет сопутствовать удача во всех коммерческих предприятиях. Возможно продвижение по карьерной лестнице или смена работы на более престижную.

Козерог

Звезды советуют представителям этого знака не бояться рисковать. От решительных действий Козерогов зависит успех задуманного предприятия. В семье возможны небольшие ссоры, которые могут выбить вас из колеи. Не поддавайтесь на провокации и уверено идите к своей цели.

Водолей

Если Водолеям удастся заручиться поддержкой влиятельных людей, задуманное ими дело обязательно принесет хорошие плоды. Им нужно включить все свое обаяние и быть готовыми идти на встречу оппонентам.

Рыбы

Понедельник пройдет в мелких заботах. Возможны небольшие конфликты на работе. Имейте в виду, что некоторые коллеги давно точат на вас зуб. Из-за их действий вы можете серьезно пострадать. Следите за тем, что говорите при малознакомых людях.

Ранее Павел Глоба предсказал трем знакам зодиака трудности в октябре.

