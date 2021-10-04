Звезды подскажут, как распланировать свой день

День обещает быть достаточно напряженным. Нужно быть максимально внимательными и осторожными, чтобы не наделать ошибок. Вполне возможно, что некоторым представителям знаков зодиака придется жертвовать своим временем ради других.

Овен

Звезды советуют Овнам акцентировать внимание на своей карьере. Получите новые знания, которые впоследствии можно будет применить для достижения поставленных целей. Не поддавайтесь негативному влиянию, иначе удача от вас отвернется.

Телец

5 октября – отличный день для решения рабочих вопросов. Тельцы могут смело отправляться на собеседование или назначать деловую встречу. Во вторник вам удастся заручиться поддержкой многих коллег.

Близнецы

Близнецов ждет не очень удачный день. Не исключены конфликты с родными или коллегами по работе. Постарайтесь сгладить все острые углы и свести недопонимание к минимуму. Не взваливайте на себя слишком много обязанностей.

Рак

Энергия и жизненные силы Раков окажутся на исходе. Это значит, что пришла пора отдохнуть и как следует расслабиться. Дела от вас никуда не денутся. Обязательно поправьте свое здоровье, иначе старые недуги дадут о себе знать.

Лев

Львы вряд ли смогут добиться успехов в делах, которые требуют нестандартного подхода. Лучше уделите внимание простым бытовым задачам. Астрологи обещают вам какие-то приятные новости, касающиеся личной жизни.

Дева

5 октября Девам будет сложно держать свои эмоции под контролем. Вы будете слишком вспыльчивыми и придирчивыми. Из-за этого могут произойти конфликты с близкими или друзьями. Не стоит доверять малознакомым людям.

Весы

Во вторник Весам важно прислушиваться к собственной интуиции. Только так вы сможете добиться больших успехов. Смело беритесь на старые дела, которые давно не давали вам покоя. Удача будет на вашей стороне.

Скорпион

Скорпионам важно побыть наедине со своими мыслями. Вам нужно понять, чего вы действительно хотите от жизни. Займитесь решением любовных вопросов. Ваш партнер обязательно оценит все старания.

Стрелец

Стрельцов ждет максимально благоприятный день. Вы сможете воплотить в жизнь многие задумки. Не бойтесь сделать первый шаг – как в карьере, так и в любовном плане. Не пренебрегайте советами знающих людей.

Козерог

Если Козероги хотят найти новых друзей или встретить свою любовь, то не нужно надевать на себя какие-то маски. Важно быть настоящими, и тогда фортуна услышит ваши пожелания. Звезды советуют вам смотреть на мир с позитивом.

Водолей

Впереди Водолеев ждут перемены в лучшую сторону. Чтобы они поскорее наступили, вам необходимо проявить настойчивость. Берите инициативу в свои руки и начинайте воплощать задуманное в жизнь.

Рыбы

В этот день Рыбы с легкостью найдут общий язык с окружающими. Не исключено, что вам придется решать несколько дел сразу. Однако вы не опустите руки и быстро отыщете выход из проблемных ситуаций.

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