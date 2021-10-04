Во вторник нежелательно употреблять в пищу рыбу

5 октября православные чтят память пророка Ионы. Он жил в восьмом веке до Рождества Христова.

Существует легенда, связанная с тем, как Спаситель послал Иону в город Ниневия. Пророк должен был проповедовать покаяние местным жителям, за которыми числились разнообразные грехи. Однако Иона решил ослушаться Бога. Он был уверен, что Господь не узнает о его поступке.

Как-то раз, когда пророк плыл на корабле, Бог нагнал на море сильнейшую бурю. Иона был выброшен за борт. По велению Божиему его проглотил кит. Несколько дней пророк провел в желудке у животного. Все это время Иона молился Господу, прося у него прощения.

В итоге Спаситель простил пророка. Иона смог выбраться из желудка морского млекопитающего и выполнить поручение.

Традиции и обычаи в день Ионы

В этот день наши предки по-особенному относились к осине. Крестьяне верили, что это дерево защищает от негативной энергетики. Поэтому чтобы уберечь жилище от нечистой силы, во дворе, по углам, расставляли осиновые колья.

К 5 октября заканчивался сбор редьки. Хозяйки использовали данный продукт не только для заготовок, но и для лечения некоторых недугов. Например, соком овоща лечили кашель и проблемы с желудком.

Что нельзя делать 5 октября

5 октября нежелательно употреблять в пищу продукты из рыбы. Также нельзя отправляться на рыбалку. Ослушавшийся, как считали наши предки, навлечет на себя невзгоды.

Во вторник не стоит устраивать семейные посиделки. В противном случае родные могут сильно поссориться.

На Иону лучше не давать кому-то деньги в долг. В соответствии с суеверием, отдавать их будут нехотя.

Приметы на 5 октября

На березах остались листья – снег еще не скоро выпадет.

Мало шишек на сосне – ждите теплую зиму.

В воздухе летает паутина – к погожей осени.

Ранее астролог Лилия Любимова рассказала, как привлечь удачу в новолуние в начале октября.