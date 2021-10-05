Каким знакам зодиака повезет в 2022 году: предсказание Глобы

Каким знакам зодиака повезет в 2022 году: предсказание Глобы
Фото: www.pixabay.com
Удача улыбнется шестерым представителям звездных домов

2022 год уже не за горами, и многим интересно, какие возможности он принесет с собой. Знаменитый астролог Павел Глоба поделился своим прогнозом. По словам опытного профильного специалиста, успех ждет шестерых представителей зодиакального круга. В течение всего года судьба будет преподносить им приятные неожиданности.

ОВЕН

Овнов ждет удача. Вселенная будет посылать им приятные встречи и неожиданные известия. В плане карьеры ситуация будет складываться наилучшим образом.

Близнецы

С самого начала года Близнецы могут рассчитывать на серьезные финансовые поступления. В предыдущий период они отлично поработали и сейчас имеют полное право почивать на лаврах своих трудов. Для тех, кто хотел бы переменить место трудоустройства, лучше отложить это решение на май.

Дева

2022 год – отличное время для заключения брака или пополнения в семействе. Девы будут жить под полным покровительством Вселенной в семейных делах. Представители этого знака ощутят всю силу любви родных людей.

Весы

В будущем году все дела у Весов будут идти, как по маслу. В любых начинаниях им сопутствует удача. Представители этого зодиакального дома могут рассчитывать на крупные финансовые поступления и выгодные деловые предложения.

Скорпион

2022 год – подходящее время для старта новых проектов. Скорпионы наконец-то могут запустить дело, над которым работали в последнее время. От них потребуется упорство и труд, однако плоды работы с лихвой перекроют все вложения.

Водолей

В первые три месяца будущего года Водолеев ждет серьезное продвижение по карьерной лестнице. Наконец-то их надежды и амбиции будут удовлетворены. Зато весной придется поработать. Впрочем, сильного напряжения представители этого знака чувствовать не станут, все дела будут спориться в их руках.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака обречены на расставание.

Источник: Novyjgod ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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