В среду нельзя жаловаться на свою жизнь

В шестой день октября православные чтят память святой мученицы Ираиды, которая проживала в городе Александрия.

Однажды Ираида отправилась за водой. Она увидела, как к берегу подплывает корабль, переполненный людьми. Все до единого были заключены в оковы. Оказалось, что их везли на казнь за исповедание христианства.

Внезапно Ираида почувствовала особую связь с Господом. Она приняла решение разделить все испытания с находящимися на корабле христианами. Пленников доставили в город Антинополь, где их ждала мученическая смерть.

Также 6 октября отмечают зачатие Иоанна Предтечи. Пророк родился в семье священника Захария и праведной Елисаветы.

Традиции и обычаи в Ираидин день

В этот день наши предки занимались подготовкой жилища к зиме. Крестьяне утепляли свои избы и заготавливали дрова.

Рано утром люди отправлялись в церковь. После было принято устраивать посиделки с друзьями. Тяжелая работа 6 октября оказывалась под запретом.

Что нельзя делать 6 октября

В среду ни в коем случае нельзя жаловаться на свою судьбу. Тот, кто вспомнит о проблемах и невзгодах, привлечет к себе еще больше неприятностей.

Нежелательно 6 октября веселиться и шуметь. Иначе, как верили наши предки, можно разгневать небеса.

На Ираиду не стоит перегружать себя работой, в противном случае удача отвернется от ослушавшегося.

Приметы на 6 октября

Кошка умывается правой лапой – к хорошей погоде, левой – к ненастью.

Петух стоит на одной ноге – к скорому похолоданию.

Бурьян сильно разросся – ждите снежную зиму.

Ранее "Утро.News" опубликовало гороскоп на неделю с 4 по 10 октября.