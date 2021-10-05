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В шестой день октября православные чтят память святой мученицы Ираиды, которая проживала в городе Александрия.
Однажды Ираида отправилась за водой. Она увидела, как к берегу подплывает корабль, переполненный людьми. Все до единого были заключены в оковы. Оказалось, что их везли на казнь за исповедание христианства.
Внезапно Ираида почувствовала особую связь с Господом. Она приняла решение разделить все испытания с находящимися на корабле христианами. Пленников доставили в город Антинополь, где их ждала мученическая смерть.
Также 6 октября отмечают зачатие Иоанна Предтечи. Пророк родился в семье священника Захария и праведной Елисаветы.
В этот день наши предки занимались подготовкой жилища к зиме. Крестьяне утепляли свои избы и заготавливали дрова.
Рано утром люди отправлялись в церковь. После было принято устраивать посиделки с друзьями. Тяжелая работа 6 октября оказывалась под запретом.
В среду ни в коем случае нельзя жаловаться на свою судьбу. Тот, кто вспомнит о проблемах и невзгодах, привлечет к себе еще больше неприятностей.
Нежелательно 6 октября веселиться и шуметь. Иначе, как верили наши предки, можно разгневать небеса.
На Ираиду не стоит перегружать себя работой, в противном случае удача отвернется от ослушавшегося.
Ранее "Утро.News" опубликовало гороскоп на неделю с 4 по 10 октября.
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