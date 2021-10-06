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В среду, 6 октября, православные чтят память первомученицы Феклы, которая была последовательницей апостола Павла. В 18-летнем возрасте она приняла христианство и впоследствии пострадала за свою веру.
Фекла прошла через огромное количество испытаний в период гонения на христиан. Однажды ее попытались сжечь на костре, но внезапно начавшийся дождь затушил огонь.
Первомученица дожила до 90 лет. Долгие годы она помогала окружающим, исцеляла больных и направляла людей на путь истинный.
Днем крестьяне устраивали народные гуляния. А ближе к ночи они разводили огонь в помещениях, где сушились снопы, и начинали молотить зерно. В темноте костры были похожи на зарево. Именно поэтому святую Феклу в народе прозвали "заревницей".
Представительницы прекрасного пола занимались рукоделием. Считалось, что данный вид деятельности может привлечь в семью благополучие и удачу.
В четверг нежелательно пускать на порог чужих людей. Наши предки верили, что они могут притянуть за собой негативную энергетику и разрушить гармонию в доме.
7 октября не стоит выяснять отношения с близкими, иначе удача отвернется от ослушавшегося.
Этот день не подходит для решения серьезных вопросов, связанных с работой. Добиться больших успехов вряд ли получится.
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