Гороскоп на 8 октября 2021 года

Гороскоп на 8 октября 2021 года
Фото: Egmont Strigl/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Некоторым знакам крупно повезет в пятницу

8 октября станет судьбоносной датой для некоторых представителей зодиакальных домов. В целом день будет полон противоречий. Многое будет зависеть от внутреннего настроя человека.

Овен

В начале дня Овны почувствуют прилив энергии и готовность свернуть горы. Однако уже к вечеру возможен серьезный упадок сил и разочарование в происходящем. Спасение от уныния для представителей этого знака будет заключаться в поддержке близких.

Телец 

День будет полон противоречий. Приятные известия сменятся неожиданными невзгодами. Возможны серьезные конфликты на работе и с близкими людьми. Тельцы особенно будут нуждаться в помощи друзей.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам посвятить день решению бытовых вопросов. Также можно заняться планированием ближайших событий. Все намеченные в пятницу задачи будут легко достижимы.

Рак

Раков ждут проблемы в материальной области. От крупных покупок следует воздержаться. Недоработки в профессиональной сфере могут серьезно сократить доходы представителей этого знака.

Лев

8 октября станет сложным днем для Львов. Внутренняя нервозность и обеспокоенность способны серьезно сказаться на вашей жизни. Постарайтесь не допускать ошибки в общении с окружающими. Вам необходимо встряхнуться и собраться.

Дева 

Девы ощутят влияние разрозненных чувств. Противоречивый ход событий может внести сумятицу в вашу жизнь. Постарайтесь трезво выглянуть на ситуацию и откажитесь от необдуманных действий.

Весы

Пятница отлично подойдет для коммерческих операций и финансовых вложений. 8.10 следует посвятить упорному труду и построению карьеры. Усердие Весов обязательно заметят.

Скорпион 

Скорпионам нужно внимательно следить за своим здоровьем. Не исключено получение травм или заражение инфекцией. Постарайтесь избегать шумные компании и откажитесь от отдыха на природе.

Стрелец 

Удача готова улыбнуться Стрельцам. Звезды обещают, что в пятницу им крупно повезет. Главная задача – чутко реагировать на сигналы судьбы.

Козерог

День отлично подходит для работы с накоплениями. Возможно именно в пятницу вам нужно сделать крупное вложение. Также Козероги наконец-то могут позволить себе дорогую покупку.

Водолей

Благоприятный день. Успех окажется на стороне Водолеев. 8 октября все дела будут решаться в два счета. Возможны крупные финансовые поступления либо неожиданный подарок от тайного поклонника.

Рыбы

Рыбам придется столкнуться с различными проблемами во многих сферах жизни. Дрязги на работе и конфликты в семье могут серьезно подорвать ваше состояние. Не стоит переживать, вскоре в жизни наступит "белая" полоса. 

Ранее сообщалось, с какими трудностями могут столкнуться россияне во время ретроградного Меркурия.  

Ольга ФЕДОРОВА

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