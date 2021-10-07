Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день Сергея-курятника

Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день Сергея-курятника
Фото: Uwe Anspach/dpa/www.globallookpress.com
В пятницу нежелательно устраивать генеральную уборку

8 октября православные чтят память преподобного Сергия Радонежского. Он родился в 1314 году в семье ростовских бояр Марии и Кирилла.

Сергий был игуменом Русской церкви. Преподобный основал несколько монастырей, в числе которых – Троице-Сергиева лавра.

Традиции и обычаи в день Сергея-курятника

В народе Радонежского считали покровителем кур. В этот день было принято резать домашнюю птицу и отправлять ее на продажу. Из оставшегося мяса хозяйки варили суп, а также делали начинку для пирогов.

Кроме того, 8 октября наши предки занимались квашением капусты. Для этого они использовали специальные деревянные бочки, которые предварительно дезинфицировали с помощью можжевеловых веток и кипятка.

Крестьяне старались совершить как можно больше добрых дел. Они помогали нуждающимся и кормили бездомных животных.

Что нельзя делать 8 октября

В пятницу не стоит проводить генеральную уборку. В соответствии с суеверием, вместе с мусором можно вымести и удачу.

Нежелательно в этот день шуметь рядом с лесом или водоемом. Наши предки считали, что Леший или Водяной утащат за собой нарушителя тишины.

Также крестьяне верили, что 8 октября нельзя долго смотреться в зеркало. В противном случае от былой красоты не останется и следа.

Приметы на 8 октября

  • Если незамужняя женщина случайно разбила зеркало, то в скором времени ей сделают предложение.
  • 8 октября выпал первый снег – зима наступит 21 ноября, на Михайлов день.
  • Кучевые облака в небе – к ненастью. 

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака найдут любовь всей жизни до конца 2021 года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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