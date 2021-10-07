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8 октября православные чтят память преподобного Сергия Радонежского. Он родился в 1314 году в семье ростовских бояр Марии и Кирилла.
Сергий был игуменом Русской церкви. Преподобный основал несколько монастырей, в числе которых – Троице-Сергиева лавра.
В народе Радонежского считали покровителем кур. В этот день было принято резать домашнюю птицу и отправлять ее на продажу. Из оставшегося мяса хозяйки варили суп, а также делали начинку для пирогов.
Кроме того, 8 октября наши предки занимались квашением капусты. Для этого они использовали специальные деревянные бочки, которые предварительно дезинфицировали с помощью можжевеловых веток и кипятка.
Крестьяне старались совершить как можно больше добрых дел. Они помогали нуждающимся и кормили бездомных животных.
В пятницу не стоит проводить генеральную уборку. В соответствии с суеверием, вместе с мусором можно вымести и удачу.
Нежелательно в этот день шуметь рядом с лесом или водоемом. Наши предки считали, что Леший или Водяной утащат за собой нарушителя тишины.
Также крестьяне верили, что 8 октября нельзя долго смотреться в зеркало. В противном случае от былой красоты не останется и следа.
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