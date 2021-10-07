У кого-то отношения выйдут на новый уровень

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака во втором месяце осени окажутся заложниками чувств. По прогнозу специалистов по звездам, у Близнецов, Раков, Весов и Рыб октябрь пройдет под эгидой любви.

Близнецы

Многие люди, рожденные под этим созвездием, испытают сильные чувства к своему партнеру. Все сомнения и страхи по поводу данного союза отойдут на второй план. На личном фронте Близнецов наступят перемены к лучшему. Они почувствуют себя по-настоящему любимыми и желанными. Октябрь готовит им массу романтических моментов и приятных сюрпризов.

Раки

Отношения Раков со второй половинкой выйдут на новый уровень. Представители этого звездного дома поймут, что могут полностью положиться на любимого человека. Партнер будет буквально носить их на руках. Не исключено, что многие заветные желания Раков исполнятся в ближайшее время.

Весы

Астрологи советуют Весам перестать переживать по пустякам и открыть свое сердце для любви. Только в таком случае на пути одиноких представителей этого знака зодиака встретится человек, который изменит их жизнь в лучшую сторону. Новые отношения сделают Весов максимально счастливыми.

Рыбы

Октябрь подарит Рыбам много нежности и любви. Случайное знакомство может вылиться в долгие и крепкие отношения. Важно не бояться сделать первый шаг на пути к личному счастью. Не стоит стесняться говорить о своих чувствах – многим Рыбам ответят взаимностью.

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