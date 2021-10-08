Звезды подскажут, что принесет осенний выходной

Суббота обещает быть достаточно напряженной. Далеко не всем представителям зодиакального круга удастся расслабиться. Возможно, в выходной придется решать серьезные вопросы.

Овен

Сложный день. С самого субботнего утра Овнам нужно готовиться к неприятным известиям. 9 октября из-за предательства вы рискуете навсегда потерять близкого друга. Не стоит рубить с плеча, иногда люди могут ошибаться.

Телец

Окружающие обстоятельства будут не на стороне Тельцов. Однако, несмотря на это, представители данного знака зодиака будут чувствовать в себе небывалый прилив энергии и готовность свернуть горы. Концентрация на одном важном деле поможет вам добиться успеха.

Близнецы

Сложный день. Близнецам не стоит планировать серьезные мероприятия на субботу. Скорее всего, все проекты пойдут крахом. День лучше провести в окружении близких друзей или родственников. Можно отправиться на природу.

Рак

Звезды советуют Ракам отказаться от активного времяпрепровождения в этот день. Не исключено получение травм или серьезное заболевание. Лучше остаться дома и заняться любимым делом или творчеством.

Лев

Львам следует отложить все деловые переговоры и рабочие моменты на потом. Настало время отдохнуть. Близкие люди нуждаются в вашем внимании – астрологи рекомендуют собрать самых любимых и отправиться за город.

Дева

Сложный день. Судьба готовит Девам серьезные перемены в жизни. Весьма вероятно, они вам не понравятся, так как только недавно все наконец-то стабилизировалось. Не спешите с оценками, скорее всего, изменения приведут к улучшению вашего эмоционального состояния в будущем.

Весы

Весам следует держать себя в руках. 9.10 они будут чувствовать повышенную агрессивность и неприятие других людей. Однако вспыльчивость представителей этого знака может привести к крупным финансовым потерям.

Скорпион

День будет полон разочарований. Скорее всего, активизируются недоброжелатели Скорпионов в сфере трудовой деятельности. Крупные покупки лучше отложить на потом. Постарайтесь проанализировать события последнего месяца.

Стрелец

9 октября Стрельцам лучше воздержаться от принятия судьбоносных решений. В этот день ваша интуиция оставляет желать лучшего. Обязательно проконсультируйтесь с друзьями и родственниками, их мнение может серьезно изменить вашу позицию.

Козерог

Удача будет благоволить тем Козерогам, которые действуют исходя из своих глубоких нравственных убеждений. Любая несправедливость с вашей стороны отвернет от вас фортуну. Постарайтесь следить за своими действиями.

Водолей

Возможно Водолеям придется столкнуться с кознями недоброжелателей. Постарайтесь сократить общение с малознакомыми людьми. В семье будет царить покой и гармония.

Рыбы

Рыбам лучше отказаться от трудовой деятельности в субботу. Несмотря на то, что работы будет много, ваши усилия окажутся малоэффективными. Не забывайте, иногда нужно отдыхать.

Ранее стало известно, от кого из знаков зодиака отвернется удача в октябре.

