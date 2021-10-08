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9 октября православные чтят память апостола Иоанна Богослова. Он был одним из любимых учеников Иисуса Христа.
Иоанн родился в семье Зеведея и Саломии. Его старшим братом был апостол Иаков, который тоже служил Господу.
Иоанн Богослов был первым учеником Иоанна Крестителя. Считается, что он является автором пяти книг Нового Завета.
В народе Иоанна считали покровителем иконописцев и художников. Поэтому 9 октября люди творческих профессий мысленно обращались к апостолу, прося у него вдохновения.
Также помощи у святого просили те, кто собирался отправиться в дальний путь. Они молились о том, чтобы все трудности и невзгоды обошли их стороной.
Крестьяне в этот день топили печи. Они верили, что свет от очага притянет в семью благополучие.
В субботу нежелательно употреблять алкогольные напитки. Иначе, как считали наши предки, велик риск стать заложником темных сил.
Не следует в этот день совершать какие-либо манипуляции с волосами – например, красить их или делать завивку. В соответствии с суеверием, конечный результат вас сильно огорчит.
Не стоит на Иоанна надолго открывать форточку для проветривания. В народе верили, что через это отверстие в дом проникнет негативная энергетика.
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