Приметы на 9 октября: что нельзя делать в день Иоанна Богослова

Приметы на 9 октября: что нельзя делать в день Иоанна Богослова
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
В субботу нежелательно употреблять алкогольные напитки

9 октября православные чтят память апостола Иоанна Богослова. Он был одним из любимых учеников Иисуса Христа.

Иоанн родился в семье Зеведея и Саломии. Его старшим братом был апостол Иаков, который тоже служил Господу.

Иоанн Богослов был первым учеником Иоанна Крестителя. Считается, что он является автором пяти книг Нового Завета.

Традиции и обычаи в день Иоанна Богослова

В народе Иоанна считали покровителем иконописцев и художников. Поэтому 9 октября люди творческих профессий мысленно обращались к апостолу, прося у него вдохновения.

Также помощи у святого просили те, кто собирался отправиться в дальний путь. Они молились о том, чтобы все трудности и невзгоды обошли их стороной.

Крестьяне в этот день топили печи. Они верили, что свет от очага притянет в семью благополучие.

Что нельзя делать 9 октября

В субботу нежелательно употреблять алкогольные напитки. Иначе, как считали наши предки, велик риск стать заложником темных сил.

Не следует в этот день совершать какие-либо манипуляции с волосами – например, красить их или делать завивку. В соответствии с суеверием, конечный результат вас сильно огорчит.

Не стоит на Иоанна надолго открывать форточку для проветривания. В народе верили, что через это отверстие в дом проникнет негативная энергетика.

Приметы на 9 октября

  • В этот день тепло и светит солнце – июнь выдастся дождливым.
  • Во время заката небо окрасилось в розовый цвет – следующий день будет ветряным.
  • Тетерева расположились на самых верхушках деревьев – к солнечной погоде. 

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака потеряют голову от любви в октябре.  

Анастасия ГОРЮНОВА
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