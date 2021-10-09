Избежать острых углов помогут советы астрологов

Октябрь будет непростым месяцем для представителей четырех звездных домов. Звезды настоятельно рекомендуют этим знакам зодиака не спешить начинают новые проекты и постараться минимизировать конфликты на работе, иначе последствия можно будет разгребать еще очень долго.

Овен

Трудности будут поджидать представителей этого огненного знака на работе. Не исключено, что начальство решит проверить вас на прочность, нагружая большим объемом задач. В середине месяца проблемы могут появиться в семье. Уделяйте больше внимания детям. Благо, неприятности закончатся неожиданно.

Близнецы

Близнецов же захватит осенняя хандра и апатия. Представители знака почувствуют, что они устали, а сил будет не хватать даже на самые привычные дела. Тем более, что родные и близкие захотят, чтобы вы провели с ними время, помогли в решении их проблем. Внимательнее следите за своим здоровьем, в октябре оно может подвести.

Львы

В октябре Львам нужно быть осторожнее в личных отношениях. Неудачи могут поджидать и на работе. Это не может не сказаться на желании что-либо делать. Не опускайте руки и не бойтесь попросить совета, если зашли в тупик. Звезды советуют вам сглаживать острые углы и сдерживать эмоции, пишет Юлия Николаева на "Астромеридиан".

Рыбы

Рыбы в этом месяце почувствуют, что на них пытаются давить близкие люди. Из-за этого почти весь октябрь представители знака будут заниматься решением не своих проблем. Перетерпите этот этап и не пытайтесь доказать свою правду, потому что это может привести к серьезному расколу в семье.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака "утонут" в любви в октябре.