Звезды подскажут, как удачно распланировать выходной день

В воскресенье Луна будет находиться в знаке зодиака Стрелец. Такое положение ночного светила активизирует интуицию и предчувствие. Старайтесь внимательно следить за знаками судьбы.

Овен

Овнам придется столкнуться с непорядочностью окружающих людей. Возможно представители этого знака станут жертвой обмана и происков недоброжелателей. Постарайтесь избегать общение с малознакомыми людьми.

Телец

Тельцы ощутят на себе негативную энергетику окружающих. Постарайтесь абстрагироваться от чужих проблем. Ваша интуиция подскажет, куда приложить жизненные силы. Крупные покупки лучше избегать.

Близнецы

Весьма вероятно, что 10 октября в голову Близнецов придет идея, которая может перевернуть всю их жизнь. Не бойтесь рисковать, новые проекты наверняка окажутся прибыльными.

Рак

Звезды советуют Ракам более рационально подходить к тратам. Весьма вероятно, что приобретение, которое вы запланировали, является лишним. Приберегите деньги для более важных покупок.

Лев

Воскресный день 10.10.2021 пройдет в хлопотах. Львам придется разбирать завалы предыдущих периодов. Отдохнуть вряд ли удастся. Не переживайте, плоды ваших трудов не заставят себя ждать.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам полностью довериться собственной интуиции. Благодаря ей вы сможете избежать неприятности, которые подготовила для вас судьба. Также представители этого знака всегда могут рассчитывать на поддержку близких людей.

Весы

10.10 Весы проведут в обычном режиме. Никаких примечательных событий на эту дату Вселенная для вас не подготовила. Возможны небольшие склоки с близкими людьми и коллегами, однако они будут столь малозначительны, что быстро забудутся.

Скорпион

Звезды не исключают, что 10 октября Скорпионам придется столкнуться с серьезными материальными проблемами. В таком положении представители этого знака пробудут недолго. Так что смело можете брать в долг, вскоре вы спокойно отдадите деньги.

Стрелец

Стрельцам обещают новые приятные знакомства. Велика вероятность, что общение с новым человеком перерастет в бурный роман и закончится свадьбой. Не упустите свою судьбу – будьте открыты к общению.

Козерог

В этот день лучше отказаться от поездок и командировок. Козерогам следует проводить больше времени с близкими людьми, они нуждаются в вашей поддержке и внимании. Крупные покупки лучше отложить на более благоприятное время.

Водолей

День перемен. Водолеи наконец-то могут запустить новый проект. Все начинания, реализованные в воскресенье, в будущем принесут хорошую прибыль. Не бойтесь рисковать, фортуна на вашей стороне.

Рыбы

Рыбам нужно внимательно следить за своим здоровьем. День пройдет в беспокойстве и тревогах. Представителям этого зодиакального круга следует избегать шумные вечеринки. Воскресенье лучше провести дома за любимым делом.

Ранее сообщалось, от кого из знаков зодиака отвернется удача в октябре.

