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10 октября православная церковь чтит память Савватия Соловецкого, который основал одноименную общину.
В народе же этот день называли Пчельником, потому что считали, что 10-го октября все заботы должны быть посвящены пчелам и меду.
Пчеловодам нужно было обязательно завершить приготовления ульев к зиме. Хозяйки же в день Савватия Пчельника обязательно готовили печенье, в которое добавляли мед. Выпечку нужно было съесть во время завтрака, на котором присутствовала вся семья.
Другими же делами по хозяйству заниматься не рекомендовалось, потому что на Руси верили, что удовлетворительного результата все равно достичь не удастся.
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