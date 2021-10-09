В это воскресенье запрещено слишком долго спать

10 октября православная церковь чтит память Савватия Соловецкого, который основал одноименную общину.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНЬ Савватия Пчельника

В народе же этот день называли Пчельником, потому что считали, что 10-го октября все заботы должны быть посвящены пчелам и меду.

Пчеловодам нужно было обязательно завершить приготовления ульев к зиме. Хозяйки же в день Савватия Пчельника обязательно готовили печенье, в которое добавляли мед. Выпечку нужно было съесть во время завтрака, на котором присутствовала вся семья.

Другими же делами по хозяйству заниматься не рекомендовалось, потому что на Руси верили, что удовлетворительного результата все равно достичь не удастся.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 ОКТЯБРЯ

В это воскресенье не рекомендуется спать до обеда. Если не встать пораньше, тогда можно лишиться семейного благополучия, достатка и сна.

Запрещалось также в ночное время суток выходить из дома, потому что наши предки верили, что на улице можно повстречать нечистую силу. Некоторые носили с этот день с собой оберег.

Перенесите заключение важных сделок на другой день. Можно потерять много денег.

Если планировали продавать или покупать недвижимость, то остерегайтесь обмана.

Не злитесь и не вымещайте негативные эмоции на своих близких. Это может серьезно испортить ваши отношения, восстановить их будет трудно.





ПРИМЕТЫ НА 10 ОКТЯБРЯ

Если весь день кричат вороны – ждите дождя.

Листопад начался – осень будет теплой.

На улице сухо – зима поздней будет.

Если гроза на Савватия Пчельника – зима будет теплой.

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