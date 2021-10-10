Звезды расскажут, какие события ждут на новой неделе

Ближайшие семь дней могут стать судьбоносными для некоторых представителей зодиакальных домов. Главная задача – внимательно следить за знаками, которые будет посылать Вселенная.

Овен

Новая осенняя неделя отлично подходит для анализа предыдущих периодов и построения планов на будущее. Постарайтесь разобраться со скопившимися делами, это поможет вашему успеху. Овнам стоит внимательно относиться к советам окружающих

Телец

Сложный период пока не завершился для Тельцов. Представители этого знака продолжают чувствовать упадок энергии и жизненных сил. Не стоит нагружать себя лишними делами, продолжайте вести размеренный образ жизни.

Близнецы

Вселенная готова дать Близнецам шанс устроить свою личную жизнь. Возможны приятные встречи, которые обещают бурный роман. У устоявшихся пар наступит момент прояснения отношений.

Рак

Звезды дают все карты в руки Ракам. На неделе с 11 по 17 октября они смогут свернуть горы. Главное – проявить усердие и трудолюбие. Ленивые представители этого зодиакального круга ничего добиться не смогут.

Лев

Противоречивая недели. В первые дни Львы почувствуют небывалый прилив энергии, однако к концу недели им покажется, что все вокруг настроены агрессивно. На самом деле, все зависит только от них самих. Излишняя вспыльчивость и надменность действительно может отвернуть людей от вас.

Дева

Астрологи обещают Девам крупные финансовые поступления. Возможны позитивные перемены в сфере трудовой деятельности. В семье будет царить покой и гармония.

Весы

Весы получат возможность кардинально изменить свою жизнь. Постарайтесь взвешенно подойти к судьбоносному решению. Не отмахивайтесь от советов близких друзей и родственников.

Скорпион

Сложная неделя. Период с 11.10 по 17.10 покажется представителям этого знака настоящей проверкой на стрессоустойчивость. Велика вероятность, что конфликтные ситуации встретят вас и дома, и на работе.

Стрелец

Для Стрельцов пришло время разобраться со своими отношениями. От вас требуется решительный шаг. Также на этой неделе придется много работать, без вашего участия не удастся решить деловые вопросы.

Козерог

Козерогам стоит отказаться от крупных финансовых вложений или необдуманных покупок. Велика вероятность, что в ближайшем будущем им придется столкнуться с неожиданными растратами.

Водолей

Звезды советуют Водолеям внимательно относиться к пожеланиям других людей. Внезапно проснувшаяся авторитарность может привести к разрыву связи с близкими. Будьте внимательны и трезво оценивайте ситуацию.

Рыбы

Рыбам необходимо сконцентрировать все свое внимание на трудовой деятельности. Отвлекаться на посторонние дела сейчас – себе дороже. Ваша невнимательность может привести к большим проблемам с карьерой.

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