Приметы на 11 октября: что нельзя делать в Харитонов день

Приметы на 11 октября: что нельзя делать в Харитонов день
Фото: pixabay.com
В народе считалось, что день может принести опасность

В этот день чтут память Харитона Исповедника. Он страдал во время гонений на христиан, но остался жив – остаток дней он посвятил служению. 

В народе считали, что в этот день могут произойти несчастья, приговаривая "Харитон – в избе урон". Считалось, что лучше всего 11 октября провести дома, заниматься бытовыми делами, поскольку на улице могут сглазить или навести порчу. 

Что нельзя делать в Харитонов день

  • На Руси избегали поедания ягод. Считали, что так можно накликать на себя беду. 
  • Нельзя было убирать и выносить мусор – по нему дом могли найти несчастья. 
  • Вечером было нежелательно сидеть без дела. Можно было заняться вышиванием, чтобы укрепить семейное счастье в доме. 
  • Считалось, что в этот день Бог особо чувствителен к любой лжи. Чтобы не гневить его, обманывать других запрещалось. 

Что можно делать 11 октября

Это день считался самым подходящим для заключения брачного союза. Было принято устраивать песнопения и пляски, поскольку работы на полях к этому времени уже заканчивались. Во время таких мероприятий было принято делать предложение руки и сердца. 

Приметы и обычаи в Харитонов день

  • Листья с дуба начали опадать – зима будет морозной. 
  • Зайцы до сих пор не поменяли окрас – к поздней зиме.
  • Если на Луне виднеется много кругов, то лето окажется засушливым. 
  • Второй цвет на деревьях сулит долгую и теплую осень. 
Роман ИГНАТОВ
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