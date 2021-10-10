В народе считалось, что день может принести опасность

В этот день чтут память Харитона Исповедника. Он страдал во время гонений на христиан, но остался жив – остаток дней он посвятил служению.

В народе считали, что в этот день могут произойти несчастья, приговаривая "Харитон – в избе урон". Считалось, что лучше всего 11 октября провести дома, заниматься бытовыми делами, поскольку на улице могут сглазить или навести порчу.

Что нельзя делать в Харитонов день

На Руси избегали поедания ягод. Считали, что так можно накликать на себя беду.

Нельзя было убирать и выносить мусор – по нему дом могли найти несчастья.

Вечером было нежелательно сидеть без дела. Можно было заняться вышиванием, чтобы укрепить семейное счастье в доме.

Считалось, что в этот день Бог особо чувствителен к любой лжи. Чтобы не гневить его, обманывать других запрещалось.

Что можно делать 11 октября

Это день считался самым подходящим для заключения брачного союза. Было принято устраивать песнопения и пляски, поскольку работы на полях к этому времени уже заканчивались. Во время таких мероприятий было принято делать предложение руки и сердца.

Приметы и обычаи в Харитонов день