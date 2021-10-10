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В этот день чтут память Харитона Исповедника. Он страдал во время гонений на христиан, но остался жив – остаток дней он посвятил служению.
В народе считали, что в этот день могут произойти несчастья, приговаривая "Харитон – в избе урон". Считалось, что лучше всего 11 октября провести дома, заниматься бытовыми делами, поскольку на улице могут сглазить или навести порчу.
Это день считался самым подходящим для заключения брачного союза. Было принято устраивать песнопения и пляски, поскольку работы на полях к этому времени уже заканчивались. Во время таких мероприятий было принято делать предложение руки и сердца.
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