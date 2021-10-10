Курс рубля
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В понедельник у многих представителей зодиакальных домов будет обострен канал связи с Вселенной. Это приведет к росту творческого потенциала и усилению возможностей интуиции.
Звезды обещают Овнам неожиданные приятные встречи. Творчески настроенные представители этого знака увидят перед собой новые возможности. Не исключено серьезное продвижение по карьерной лестнице.
Благоприятный день. Вселенная возьмет Тельцов под свое крыло. Низкий уровень энергии будет компенсироваться размеренным течением жизни. Понедельник можно провести, занимаясь любимым делом.
Близнецы почувствуют небывалый прилив энергии. 11 октября можно посвятить изучение чего-то нового. Возможно, пришло время освоить другую профессию или пойти на курсы повышения квалификации.
Звезды советуют Ракам быть особенно внимательными к своему здоровью. Не исключены серьезные травмы или заболевания. Также день таит испытания в трудовой сфере. Однако вы всегда можете рассчитывать на поддержку близких.
Львы снова будут на высоте. 11.10 отлично подойдет для установления новых контактов и проведения деловых переговоров. Также представители этого знака могут дать старт новому проекту. В понедельник фортуна будет на вашей стороне.
Девы будут пользоваться особым вниманием от представителей противоположного пола. Постарайтесь быть максимально внимательными к близким людям, им очень нужна ваша поддержка и советы.
День пройдет в хлопотах. 11 октября Весы будут заниматься домашними проблемами и небольшими неурядицами на работе. Планы, которые родятся в вашей голове в эту дату, имеют все шансы на успешную реализацию в будущем.
Звезды предсказывают, что в понедельник Скорпионы будут ощущать тревогу и волнение. Тяжелый эмоциональный фон может сказаться на трудовой деятельности. Так что дела лучше отложить на потом и провести время, занимаясь творчеством.
Стрельцы почувствуют необходимость абстрагироваться от окружающих и провести время в одиночестве. Если есть такая возможность, лучше отправиться на природу и проанализировать события предыдущего периода.
У Козерогов начинается "белая" полоса. Фортуна окажется на вашей стороне и поможет вам реализовать все замыслы. Возможны крупные финансовые поступления.
Водолеям стоит держать ухо востро. Возможно, негативная энергия окружающих отрицательно скажется на вашей трудовой деятельности. Постарайтесь довериться интуиции и не обращайте внимание на кривотолки вокруг вашей персоны.
Благоприятный день. Рыбы почувствуют приток жизненной энергии и ощутят в себе силы на большие свершения. Крупные покупки лучше избегать, возможно вскоре вам потребуются денежные средства.
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