Астролог предупредила о периоде разводов во второй половине октября

Астролог предупредила о периоде разводов во второй половине октября
Фото: pixabay.com
Сложнее всего будет в ближайшие три дня

С середины октября ожидается особое расположение небесных тел, которое будет усилять ретро-Меркурий. Астролог Анастасия Широкова предупредила, что это может сильно сказаться на отношениях в семье для многих людей. 

По ее словам, в небе будут происходить настоящие баталии между ядром Солнца, Марсом, ретро-Меркурием и астероидом Хироном. Тем, у кого до это в семейных отношениях было не все гладко следует насторожиться. Хирон отвечает за партнерские отношения, а Марс влияет на отставивание собственных интересов. Подобное положение небесных тел указывает, что они находятся в созависимости.

Самое неприятное, на чем это может сказаться – увеличение количества разводов. Даже если на официальной статистике это не отразится, многие пары могут принять судьбоносное решение именно в этот период. Также неисключены срывы важных деловых контрактов. 

Астролог предупредила, что все решения, которые принимаются под ретроградным Меркурием, не всегда имеют однозначный характер. Сперва нужно как следует подумать, а уже потом переходить к конкретным действиям. 

В особенности следует быть настороже с 9 по 12 октября – в этот период придется пик негативной активности. 

Источник: Пятый канал
Роман ИГНАТОВ

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