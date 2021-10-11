Звезды подскажут, как добиться поставленных целей во вторник

Первая половина дня обещает быть напряженной. Не исключены конфликты и споры с окружающими. Даже в самом, казалось бы, гармоничном любовном союзе возникнут недопонимания. После обеда влияние позитивных тенденций усилится, и обстановка стабилизируется.

Овен

12 октября Овны могут вести себя достаточно эгоистично. Вам захочется, чтобы близкие и друзья исполняли все ваши прихоти. Постарайтесь быть менее самоуверенными и учитывать интересы родных, тогда удача вам улыбнется. Вечером возможны приятные новости.

Телец

Энергия Тельцов окажется на нуле. Вы почувствуете, что работа и домашние дела забрали у вас все силы. Пришло время как следует отдохнуть. Отправьтесь в мини-путешествие или просто выберетесь за город. Смена обстановки пойдет вам на пользу.

Близнецы

Близнецов ждет удачный день. Даже к самым обыденным делам вы найдете оригинальный подход. Ваше вдохновение будет на пике. Направьте свою энергию в нужное русло, и тогда станете любимчиком фортуны.

Рак

Во вторник Раки смогут обнаружить в себе ранее скрытые качества. Ваша привлекательность вскружит голову представителей противоположного пола. Не обесценивайте переживания своих близких. Лучше протяните им руку помощи – родные будут вам безмерно благодарны.

Лев

Звезды обещают Львам максимально насыщенный день. 12 октября не стоит пренебрегать собственной интуицией. Именно она подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации. Вечер идеально подходит для приятного времяпровождения.

Дева

Дев в этот день ждет большое количество трудностей. Вам придется одновременно решать несколько проблем и подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Воздержитесь от критики, иначе не избежать серьезной ссоры.

Весы

12.10.21 Весам желательно акцентировать внимание на личной жизни. Чтобы отношения не казались скучными и однообразными, внесите в них яркие краски – например, устройте сюрприз для своей второй половинки.

Скорпион

У Скорпионов вторник скорее всего выдастся непростым. Придется очень много трудиться, чтобы добиться поставленных целей. Но не стоит опускать руки. Вам на помощь придут верные единомышленники.

Стрелец

Звезды не советуют Стрельцам прибегать ко лжи, чтобы добиться желаемого. Рано или поздно все тайное станет явным. Велик риск навредить своей репутации. Постарайтесь сконцентрироваться на важных делах – удача будет на вашей стороне.

Козерог

Козерогам не стоит бояться быть собой 12.10.2021. Отсутствие масок притянет к вам интересных людей. Вполне возможно, что сегодня вы получите подарок, о котором давно мечтали. Не игнорируйте близких – они нуждаются в вашем внимании.

Водолей

День идеально подходит для решения любовных вопросов. Одинокие Водолеи могут встретить свою потенциальную вторую половину. Те, кто уже состоит в отношениях – как романтических, так и семейных, получат шанс внести яркие краски в личную жизнь.

Рыбы

Во вторник Рыбам следует проанализировать проделанную работу. Определите свои сильные и слабые стороны, а также обозначьте дальнейшие действия. Деловые переговоры будут складываться отлично, так что не упустите шанс заручиться поддержкой новых партнеров.

Ранее "Утро.News" опубликовало гороскоп на неделю с 11 по 17 октября.