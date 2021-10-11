Во вторник постарайтесь не злоупотреблять с горячительными напитками

12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого, которого одолел тяжелый недуг. Но святой стерпел все испытания, посланные Богом, не переставая его восхвалять. После смерти произошло чудо – все язвы и раны затянулись.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ в день Феофана Осеннего

Считалось, что именно с этого дня на Руси начиналась охота на зайцев. Наши предки особенно почитали охотников, именно поэтому большая часть примет и традиций связана с этим непростым ремеслом.

Женам, чьи супруги отправились на охоту, было запрещено сообщать кому-либо о том, во сколько мужчина ушел. Иначе охотник мог получить травмы, пораниться или попасть в капкан.

Также нельзя было говорить о добыче, принесенной домой. Если это сделать, тогда могут возникнуть проблемы с едой и деньгами.

Завершался Феофанов день шумным застольем, в ходе которого угощали дичью, добытой на охоте.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 12 октября

Постарайтесь в этот день никому не причинять вреда, потому что все зло обязательно вернется бумерангом.

Не подбирайте с пола деньги, иначе можно столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

Запрещается в этот вторник злоупотреблять алкоголем.

Также нельзя было ссориться. Конфликт может затянуться на долгое время.

Не рекомендовалось давать деньги в долг, потому что так можно со своим собственным счастьем расстаться.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ в день Феофана Осеннего

Если вечером туман стоит, тогда оставшаяся осень будет сухой и теплой.

В лесу появился урожай грибов – снег выпадет нескоро.

Звездное небо обещало богатый урожай в следующем году.

Гром гремит – зима будет снежной.

Ранее стало известно, каким знакам зодиака не повезет в октябре.