Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана Осеннего

Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана Осеннего
Фото: Rene Traut via www.imago-images./www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Во вторник постарайтесь не злоупотреблять с горячительными напитками

12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого, которого одолел тяжелый недуг. Но святой стерпел все испытания, посланные Богом, не переставая его восхвалять. После смерти произошло чудо – все язвы и раны затянулись.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ в день Феофана Осеннего

Считалось, что именно с этого дня на Руси начиналась охота на зайцев. Наши предки особенно почитали охотников, именно поэтому большая часть примет и традиций связана с этим непростым ремеслом. 

Женам, чьи супруги отправились на охоту, было запрещено сообщать кому-либо о том, во сколько мужчина ушел. Иначе охотник мог получить травмы, пораниться или попасть в капкан. 

Также нельзя было говорить о добыче, принесенной домой. Если это сделать, тогда могут возникнуть проблемы с едой и деньгами. 

Завершался Феофанов день шумным застольем, в ходе которого угощали дичью, добытой на охоте. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 12 октября 

  • Постарайтесь в этот день никому не причинять вреда, потому что все зло обязательно вернется бумерангом. 
  • Не подбирайте с пола деньги, иначе можно столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. 
  • Запрещается в этот вторник злоупотреблять алкоголем. 
  • Также нельзя было ссориться. Конфликт может затянуться на долгое время. 
  • Не рекомендовалось давать деньги в долг, потому что так можно со своим собственным счастьем расстаться. 

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ в день Феофана Осеннего

  • Если вечером туман стоит, тогда оставшаяся осень будет сухой и теплой. 
  • В лесу появился урожай грибов – снег выпадет нескоро. 
  • Звездное небо обещало богатый урожай в следующем году. 
  • Гром гремит – зима будет снежной. 

Ранее стало известно, каким знакам зодиака не повезет в октябре. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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