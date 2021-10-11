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12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого, которого одолел тяжелый недуг. Но святой стерпел все испытания, посланные Богом, не переставая его восхвалять. После смерти произошло чудо – все язвы и раны затянулись.
Считалось, что именно с этого дня на Руси начиналась охота на зайцев. Наши предки особенно почитали охотников, именно поэтому большая часть примет и традиций связана с этим непростым ремеслом.
Женам, чьи супруги отправились на охоту, было запрещено сообщать кому-либо о том, во сколько мужчина ушел. Иначе охотник мог получить травмы, пораниться или попасть в капкан.
Также нельзя было говорить о добыче, принесенной домой. Если это сделать, тогда могут возникнуть проблемы с едой и деньгами.
Завершался Феофанов день шумным застольем, в ходе которого угощали дичью, добытой на охоте.
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