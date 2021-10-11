Возможны неудачи на работе и проблемы в семье

Рано или поздно каждый должен будет расплатиться за ошибки, совершенные в прошлом. Однако одних карма настигнет только через несколько лет, а других – в ближайшее время. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым в октябре придется ответить за свои проступки.

Тельцы

В октябре Тельцов ждут серьезные финансовые проблемы. Не исключено, что они окажутся в долговой яме. Чтобы не оказаться в затруднительном положении, придется сократить свои расходы. Речь прежде всего идет о деньгах, потраченных на отдых и развлечения, пишет Юлия Николаева на портал AstroMeridian.

РАКИ

Во втором месяце осени Раки столкнутся с обманом и неприятными сплетнями. Кроме того, они рискуют попасться на крючок мошенников. Все это – их расплата за ошибки прошлого. Чтобы минимизировать ущерб от кармического бумеранга, важно быть внимательными и осторожными, а также не доверять малознакомым людям.

КОЗЕРОГИ

Людям, рожденным под этим созвездием, необходимо проанализировать все свои действия и извлечь уроки из неоднозначных ситуаций. Чтобы добиться успехов в этот непростой период, важно проявить терпение и дисциплинированность. Браться за новые дела Козерогам не стоит. Лучше акцентировать внимание на старых задачах.

Рыбы

Рыбам звезды обещают трудности на работе. Это может быть как недопонимание с начальством, так и ссоры с коллегами. Людям, занятым в сфере бизнеса, нужно быть настороже – кто-то из новых партнеров хочет вставить им палки в колеса. Ближе ко второй половине месяца начнется череда ссор с близкими и друзьями.

Ранее астролог Анастасия Широкова предупредила о периоде разводов во второй половине октября.