Гороскоп на 13 октября 2021 года

Гороскоп на 13 октября 2021 года
Фото: Утро.ру
Не все смогут добиться успехов в этот день

Первая половина дня для многих знаков зодиака будет продуктивной и насыщенной. Получится завершить старые дела, а также найти ответы на интересующие вопросы. Не исключены заманчивые предложения по работе. Ближе к вечеру возможны разногласия и споры с близкими.

Овен

Овнов ждет напряженный день. 13 октября вам придется взять на себя слишком много обязанностей. К сожалению, начальство не оценит ваши старания. Не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам.

Телец

В среду Тельцам будет сложно найти общий язык с окружающими. Постарайтесь контролировать свои эмоции, в противном случае не избежать крупных ссор. Отношения с партнером тоже будут складываться не очень гладко.

Близнецы

Близнецы получат шанс проявить себя. Вы узнаете о своих скрытых талантах и будете приятно удивлены. Творческих представителей этого знака зодиака ждет вдохновение. Воспользуйтесь шансом и направьте энергию в нужное русло.

Рак

В этот день Раков будет сопровождать суетливость. Из-за необходимости решать несколько дел сразу вы будете сильно нервничать. Попытайтесь обуздать негативные эмоции, и тогда удача вам улыбнется.

Лев

Звезды предупреждают – 13 октября Львы могут поссориться с важным для них человеком. Причем инициатором конфликта будете именно вы. Не идите на поводу у своих эмоций. Велик риск ввязаться в неприятности.

Дева

Дев ждет неблагоприятный день. Начальство будет требовать от вас невозможного. Не исключено, что кто-то начнет плести интриги у вас за спиной. Постарайтесь не обращать внимания на проделки недоброжелателей. Отличным завершением этого дня станет времяпровождение в кругу семьи.  

Весы

В среду Весы могут столкнуться с затруднительными ситуациями. Чтобы выйти сухими из воды, используйте ранее полученный опыт. В семье скорее всего возникнут конфликты, поэтому постарайтесь сделать все возможное, чтобы сгладить все острые углы.

Скорпион

13.10.21 Скорпионы почувствуют необходимость побыть наедине со своими мыслями. Прислушайтесь к собственным желаниям и на время ограничьте контакты с окружающими. Не взваливайте на себя чужие проблемы.

Стрелец

Стрельцам желательно уделить время отдыху. В свободное время проанализируйте свои действия и поймите, в каком направлении стоит двигаться. Звезды предупреждают, что сегодня могут произойти события, которые изменят вашу жизнь.

Козерог

Козероги рискуют наделать большое количество ошибок. Откажитесь от спешки и необдуманных решений. Не бойтесь просить совета у родных или друзей – они с удовольствием протянут вам руку помощи.

Водолей

Настроение Водолеев будет быстро меняться. Чрезмерная раздражительность сделает вас резкими и конфликтными. В этот день лучше отложить важные дела и акцентировать внимание на отдыхе.

Рыбы

Рыбам придется надеяться только на себя. Не стоит доверять малознакомым людям – кто-то хочет вас обмануть. Будьте осторожны при принятии серьезных решений. Лучше подумайте о будущем и о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни. 

Ранее астрологи рассказали, каким знакам зодиака в октябре придется расплачиваться за грехи прошлого. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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