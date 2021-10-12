Приметы на 13 октября: что нельзя делать в день Григория Соломенного

Приметы на 13 октября: что нельзя делать в день Григория Соломенного
Фото: David Chapman/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В среду нежелательно надевать на себя грязную одежду

13 октября православные вспоминают преподобного Григория Пельшемского, который считается основателем Григориево-Пельшемского Лопотова монастыря.

В 1426 году священнослужитель появился в окрестностях города Кадников. На берегу реки Пельшма он установил крест, а затем выстроил келью. Это положило начало строительству монастыря.

С 1926 года монастырь является недействующим.

Также в этот день чтят память священномученика Григория, который распространял православие среди армянского населения.

Традиции и обычаи в день Григория Соломенного

Наши предки считали, что накануне Покрова Пресвятой Богородицы по улицам бродит нечистая сила. Поэтому если крестьяне находили сломанные деревья или вырванные с корнями растения, то были уверены – это дело рук представителей потустороннего мира.

Чтобы уберечься от происков нечисти, жители деревни отправлялись в овин жечь старую солому, выпотрошенную из матрасов. После проведения специального ритуала подстилку наполняли свежей соломой.

Что нельзя делать 13 октября

В этот день нежелательно надевать на себя грязную одежду. В соответствии с суеверием, ослушавшийся притянет к себе различные болезни.

Не стоит 13 октября пускать в дом чужих людей. Если человек имеет негативную энергетику, то он разрушит гармонию, царящую в жилище.

В среду лучше не принимать подарки. Считается, что "даритель" передаст свои недуги тому, кому делает сюрприз.

Приметы на 13 октября

  • На Григория выпал снег – зима наступит позже.
  • Ранним утром на стеклах образовались морозные узоры – ждите гостей.
  • Луна прячется в тумане – к плохой погоде. 

Ранее астролог предупредила о периоде разводов во второй половине октября. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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