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13 октября православные вспоминают преподобного Григория Пельшемского, который считается основателем Григориево-Пельшемского Лопотова монастыря.
В 1426 году священнослужитель появился в окрестностях города Кадников. На берегу реки Пельшма он установил крест, а затем выстроил келью. Это положило начало строительству монастыря.
С 1926 года монастырь является недействующим.
Также в этот день чтят память священномученика Григория, который распространял православие среди армянского населения.
Наши предки считали, что накануне Покрова Пресвятой Богородицы по улицам бродит нечистая сила. Поэтому если крестьяне находили сломанные деревья или вырванные с корнями растения, то были уверены – это дело рук представителей потустороннего мира.
Чтобы уберечься от происков нечисти, жители деревни отправлялись в овин жечь старую солому, выпотрошенную из матрасов. После проведения специального ритуала подстилку наполняли свежей соломой.
В этот день нежелательно надевать на себя грязную одежду. В соответствии с суеверием, ослушавшийся притянет к себе различные болезни.
Не стоит 13 октября пускать в дом чужих людей. Если человек имеет негативную энергетику, то он разрушит гармонию, царящую в жилище.
В среду лучше не принимать подарки. Считается, что "даритель" передаст свои недуги тому, кому делает сюрприз.
Ранее астролог предупредила о периоде разводов во второй половине октября.
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