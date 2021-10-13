Звезды подскажут, как распланировать свой день

Первая половина дня – подходящее время для того, чтобы решить семейные проблемы. Вы легко достигните компромисса с близкими. Свяжитесь со старыми друзьями – работа работой, а о приятелях забывать нельзя. После обеда вы почувствуете необходимость побыть наедине со своими мыслями.

Овен

14 октября Овнам придется взяться за несколько дел сразу. Важно быстро подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Не исключено, что на вашем пути встретятся новые единомышленники, которые помогут воплотить задуманное в жизнь.

Телец

Тельцов ждет напряженный день. Начальство будет придираться к каждому вашему действию, а коллеги – сплетничать за спиной. Не ведитесь на провокации и придерживайтесь намеченного пути. Только так вы сможете добиться успехов.

Близнецы

В этот день Близнецы будут любимчиками фортуны. Звезды обещают вам исполнение заветных желаний и приятные новости. Смело беритесь за новые проекты – на вашем пути не встретятся никакие трудности.

Рак

День обещает быть неблагоприятным. Возможны недопонимания на работе и в семье, а также обострения старых недугов. Не ведитесь на поводу у своих эмоций, иначе нарветесь на неприятности.

Лев

Привлекательность Львов окажется на высшем уровне. Вы с легкостью найдете общий язык с окружающими и благодаря этому реализуете все планы. Но не стоит быть слишком доверчивыми – кто-то использует ваши слабости против вас.

Дева

14 октября следует акцентировать внимание на семейных проблемах. Не стоит закрывать на это глаза. Обязательно обсудите все тревожащие вопросы с родными. Отличным вариантом станет совместное времяпровождение на свежем воздухе.

Весы

По прогнозу астрологов, материальное положение Весов начнет улучшаться. Задумайтесь над тем, чтобы взяться за новые проекты. Полезные связи вам не помешают, так что смело отправляйтесь на деловые переговоры.

Скорпион

В четверг Скорпионы почувствуют прилив энергии и сил. При этом больших успехов добиться вряд ли получится. Откажитесь от спешки и серьезно относитесь к деталям. Ошибки и недочеты приведут не к очень приятным последствиям.

Стрелец

Здоровье Стрельцов может оказаться под ударом. Не следует перегружать себя делами и пренебрегать отдыхом. Даже если возникают какие-то напряженные ситуации, постарайтесь не принимать это близко к сердцу.

Козерог

14 октября Козероги почувствуют сильную усталость. Пришла пора как следует расслабиться и подумать о своих желаниях. Проведите время с родными или займитесь любимым хобби – в скором времени вы вернетесь в ресурсное состояние.

Водолей

Чтобы добиться успеха, Водолеям следует проявить нестандартный подход к делам. Хорошая фантазия поможет вам сгенерировать интересные идеи. Не исключены серьезные ссоры с близкими или друзьями.

Рыбы

У Рыб появится шанс проявить лидерские качества. Окружающие охотно пойдут за вами. Важно следить за языком, иначе может пострадать ваша репутация. Начальство по достоинству оценит все ваши старания.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам зодиака в октябре придется расплачиваться за грехи прошлого.