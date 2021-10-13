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14 октября православные отмечают праздник под названием Покров Пресвятой Богородицы. Он связан с преданием, повествующем о явлении Девы Марии жителям Константинополя.
Город Царьград (старое название Константинополя) окружили сарацины. Местные жители уже были готовы сдаться. Внезапно из ниоткуда возникла Богоматерь. Она расправила свой плащ и накрыла им город. Вскоре захватчики исчезли, оставив народ в покое.
Праздновать Покров начали с середины 12 века – все благодаря святому Русской православной церкви Андрею Боголюбскому.
Рано утром крестьяне шли в церковь. Представительницы прекрасного пола считали – чем раньше придешь в священное место, тем быстрее выйдешь замуж.
В этот день наши предки отправлялись в лес за рыжиками и груздями. Считалось, что после 14 октября этих грибов уже не будет.
На Покров завершался сбор урожая хлеба. Снопы просушивали и заносили в дом на длительное хранение.
Хозяйки пекли блины, которыми впоследствии угощали не только членов семьи, но и знакомых.
В четверг нежелательно ссориться с близкими и сквернословить. В противном случае удача отвернется от ослушавшихся.
14 октября нельзя заниматься тяжелым трудом. Работа в этот день может принести несчастья.
Не стоит также давать пустые обещания. Того, кто не собирается отвечать за свои слова, ждут неудачи.
Ранее "Утро.News" опубликовало гороскоп на неделю с 11 по 17 октября.
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