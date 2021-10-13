Приметы на 14 октября: что нельзя делать на Покров

Приметы на 14 октября: что нельзя делать на Покров
Фото: pixabay.com
В четверг нежелательно ссориться с близкими или друзьями

14 октября православные отмечают праздник под названием Покров Пресвятой Богородицы. Он связан с преданием, повествующем о явлении Девы Марии жителям Константинополя.

Город Царьград (старое название Константинополя) окружили сарацины. Местные жители уже были готовы сдаться. Внезапно из ниоткуда возникла Богоматерь. Она расправила свой плащ и накрыла им город. Вскоре захватчики исчезли, оставив народ в покое.

Праздновать Покров начали с середины 12 века – все благодаря святому Русской православной церкви Андрею Боголюбскому.

Традиции и обычаи на Покров

Рано утром крестьяне шли в церковь. Представительницы прекрасного пола считали – чем раньше придешь в священное место, тем быстрее выйдешь замуж.

В этот день наши предки отправлялись в лес за рыжиками и груздями. Считалось, что после 14 октября этих грибов уже не будет.

На Покров завершался сбор урожая хлеба. Снопы просушивали и заносили в дом на длительное хранение.

Хозяйки пекли блины, которыми впоследствии угощали не только членов семьи, но и знакомых. 

Что нельзя делать 14 октября

В четверг нежелательно ссориться с близкими и сквернословить. В противном случае удача отвернется от ослушавшихся.

14 октября нельзя заниматься тяжелым трудом. Работа в этот день может принести несчастья.

Не стоит также давать пустые обещания. Того, кто не собирается отвечать за свои слова, ждут неудачи.

Приметы на 14 октября

  • На Покров выпал снег – ждать снежное Рождество не стоит.
  • Утром пошел дождь – следующий день выдастся погожим.
  • 14 октября стоит теплая и солнечная погода – осень затянется. 

Ранее "Утро.News" опубликовало гороскоп на неделю с 11 по 17 октября. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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