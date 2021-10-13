Удача улыбнется трем представителям

Ноябрь – идеальное время для подведения итогов не только осени, но и года в целом. Именно в этот период звезды начнут щедро награждать тех, кто трудился не покладая рук. Особенно повезет представителям трех знаков китайского гороскопа.

СОБАКА

Рожденным в год Собаки нужно наконец расслабиться и пожинать плоды. В ноябре удача будет на вашей стороне, поэтому приготовьтесь к крутым переменам к лучшему. Но не спешите грустить, если в середине месяца обнаружите, что изменений не произошло. Влияние позитивных тенденций ворвется в жизнь представителей этого знака после 23 ноября. Вы сможете не только улучшить свое финансовое положение, но и встретить вторую половинку.

Змея

Змеи в ноябре 2021 года выдохнут. Для вас наконец закончится период испытаний и тревог, преследовавших вас в течение всего года. На жизненном пути Змей повстречаются новые люди, которые помогут изменить положение дел к лучшему. Прислушивайтесь к советам старших и не игнорируйте интуицию. Также астрологии предсказывают, что представители знака обогатятся, но часть этих лучше отдать нуждающимся. Благодетель в будущем вернется бумерангом в самый нужный момент.

Петух

Представителей этого знака охватит работа. Если не опустите руки, то в конце ноября можно смело рассчитывать на повышение и продвижение по карьерной лестнице. Но с полученными деньгами нужно обращаться грамотно. Не вкладывайтесь в сомнительные проекты, чтобы не остаться у разбитого корыта.

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