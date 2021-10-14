В пятницу нежелательно работать в огороде или саду

15 октября православные чтят память мучеников Киприана и Иустины. В народе их называли Куприяном и Устиньей.

Святые жили в городе Антиохия. Первой христианство приняла Иустина. Что касается Киприана, то он был жрецом и известным колдуном. Однажды молодой человек пришел к Иустине, и та помогла ему встать на путь истинный.

В период гонений на христиан обоих поймали. Римский император Диоклетиан приказал казнить их.

Традиции и обычаи в день Куприяна и Устиньи

В народе верили, что Куприян и Устинья защищают от темных сил и наваждений. Молодые девушки молились мученице, прося о том, чтобы представители сильного пола со злыми умыслами не встретились им на пути.

К этому дню крестьяне заканчивали все полевые работы. Наши предки устраивали посиделки, во время которых разговаривали по душам и пробовали различные угощения.

Что нельзя делать 15 октября

На Куприяна и Устинью нельзя перебираться на новое место жительства. Тех, кто 15 октября решит переехать, ждут неприятности и денежные потери.

В этот день не стоит пересаживать цветы и работать в огороде или саду. В соответствии с суеверием, ослушавшийся притянет к себе различные беды.

Нежелательно в этот день оставаться ночевать в чужом доме, иначе финансовое благополучие окажется под ударом.

Приметы на 15 октября

За окном ветрено и дождливо – зима будет холодной.

15 октября выпал снег – к морозной и солнечной зиме.

На окнах образовался иней – в ближайшее время установится хорошая погода.

Ранее астролог Анастасия Широкова предупредила о периоде разводов во второй половине октября.