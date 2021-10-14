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15 октября православные чтят память мучеников Киприана и Иустины. В народе их называли Куприяном и Устиньей.
Святые жили в городе Антиохия. Первой христианство приняла Иустина. Что касается Киприана, то он был жрецом и известным колдуном. Однажды молодой человек пришел к Иустине, и та помогла ему встать на путь истинный.
В период гонений на христиан обоих поймали. Римский император Диоклетиан приказал казнить их.
В народе верили, что Куприян и Устинья защищают от темных сил и наваждений. Молодые девушки молились мученице, прося о том, чтобы представители сильного пола со злыми умыслами не встретились им на пути.
К этому дню крестьяне заканчивали все полевые работы. Наши предки устраивали посиделки, во время которых разговаривали по душам и пробовали различные угощения.
На Куприяна и Устинью нельзя перебираться на новое место жительства. Тех, кто 15 октября решит переехать, ждут неприятности и денежные потери.
В этот день не стоит пересаживать цветы и работать в огороде или саду. В соответствии с суеверием, ослушавшийся притянет к себе различные беды.
Нежелательно в этот день оставаться ночевать в чужом доме, иначе финансовое благополучие окажется под ударом.
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