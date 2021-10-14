Приметы на 15 октября: что нельзя делать в день Куприяна и Устиньи

Приметы на 15 октября: что нельзя делать в день Куприяна и Устиньи
Фото: depositphotos.com
В пятницу нежелательно работать в огороде или саду

15 октября православные чтят память мучеников Киприана и Иустины. В народе их называли Куприяном и Устиньей.

Святые жили в городе Антиохия. Первой христианство приняла Иустина. Что касается Киприана, то он был жрецом и известным колдуном. Однажды молодой человек пришел к Иустине, и та помогла ему встать на путь истинный.

В период гонений на христиан обоих поймали. Римский император Диоклетиан приказал казнить их.

Традиции и обычаи в день Куприяна и Устиньи

В народе верили, что Куприян и Устинья защищают от темных сил и наваждений. Молодые девушки молились мученице, прося о том, чтобы представители сильного пола со злыми умыслами не встретились им на пути.

К этому дню крестьяне заканчивали все полевые работы. Наши предки устраивали посиделки, во время которых разговаривали по душам и пробовали различные угощения.  

Что нельзя делать 15 октября

На Куприяна и Устинью нельзя перебираться на новое место жительства. Тех, кто 15 октября решит переехать, ждут неприятности и денежные потери.

В этот день не стоит пересаживать цветы и работать в огороде или саду. В соответствии с суеверием, ослушавшийся притянет к себе различные беды.

Нежелательно в этот день оставаться ночевать в чужом доме, иначе финансовое благополучие окажется под ударом.

Приметы на 15 октября

  • За окном ветрено и дождливо – зима будет холодной.
  • 15 октября выпал снег – к морозной и солнечной зиме.
  • На окнах образовался иней – в ближайшее время установится хорошая погода. 

Ранее астролог Анастасия Широкова предупредила о периоде разводов во второй половине октября. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин дал откровенное интервью американскому CNBC. Главное

Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике

Захарова оценила ультиматум Токио по Курилам

Японские власти отказываются признать очевидное

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей