Карьерный взлет и семейные трудности: чего знакам зодиака ждать в октябре

Карьерный взлет и семейные трудности: чего знакам зодиака ждать от активного Сатурна
Фото: Утро.ру
Советы астролога помогут обойти все острые углы

Период ретроградного Сатурна, который порой называют планетой кармы, подошел к концу, поэтому эта планета переходит в активную фазу. К этому периоду нужно подготовиться, потому что он сулит серьезные проблемы в семье, которые могут даже закончиться расставанием пары, но при этом деловые вопросы будут решаться по щелчку пальцев. Благо, влияние негативных тенденций будет недолгим и закончится уже 18 октября – в день окончания ретроградного Меркурия. Особенно непросто будет трем знакам зодиака. 

Близнецы 

Во второй половине месяца на Близнецов начнут сыпаться деньги. Но не стоит радоваться, потому что в личной жизни представителей знака будет твориться настоящий хаос. Вы будете требовать к себе слишком много внимания, а порой даже думать, что ваш партнер больше вас не любит. Наберитесь терпения и поймите, что не только у вас может быть непростой период в жизни. 

Стрелец

Соберитесь и держите свои эмоции под контролем. Не вздумайте поддаваться соблазнам, потому что любая интрижка на стороне закончится громким скандалом и разрывом. Но мимолетный роман может помочь в продвижении по карьерной лестнице. Выбор остается за вами. 

ВОДОЛЕЙ

Представителям знака может помешать их собственный характер. Из-за плохого настроения Водолеи могут постоянно цепляться к мелочам, тем самым разрушая отношения. Скорее всего, серьезного конфликта не избежать, поэтому остается только надеяться, что второй половнике знака хватит мудрости и терпения пережить этот непростой период. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, жизнь каких знаков китайского гороскопа изменится в ноябре. 

Источник: Wday ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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