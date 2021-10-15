Некоторым знакам зодиака крупно повезет в субботу

16 октября – отличный день для налаживания отношений с окружающими. Многих ждут новые интересные знакомства. Находить подход к представителям противоположного пола будет очень легко. Не исключено начало любовной истории.

Овен

В субботу Овны склонны к тому, чтобы перегибать палку. Из-за этого могут возникнуть конфликты в семье или на работе. Ваш авторитет окажется под ударом. Постарайтесь следить за языком и не совершать необдуманных поступков.

Телец

В этот день Тельцам придется много анализировать. Речь идет не только про вашу жизнь, но и про действия окружающих. Не будьте слишком эгоистичными. Подумайте о чувствах и желаниях ваших близких – они по достоинству оценят вашу отзывчивость.

Близнецы

Близнецов ждут перепады в настроении. Вы окажетесь на своеобразных эмоциональных "американских горках". Не отчаивайтесь и не поддавайтесь депрессивным влияниям. Лучше займитесь тем, что приносит вам истинное удовольствие.

Рак

16 октября день у Раков выдастся максимально удачным. Вы сможете проявить себя с лучшей стороны, продемонстрировав высокий интеллект и природную харизму. Окружающие будут в восторге от вас, так что не упустите шанс поднять свою самооценку.

Лев

Львов ждет интересный день. Не исключены новые знакомства и заманчивые предложения. Одинокие представители этого знака зодиака могут встретить свою любовь. Важно не переоценивать собственные силы и пользоваться реальными ресурсами.

Дева

Суббота – подходящий день для того, чтобы отложить в сторону дела и отправиться в путешествие. Некоторые Девы наконец-то встретятся со старыми друзьями, с которыми давно не виделись. Отличное времяпровождение и яркие эмоции вам обеспечены.

Весы

По прогнозу астрологов, перед Весами могут открыться новые возможности. Не сидите без дела, иначе удача выскользнет из рук. И не пренебрегайте своим здоровьем – лучше сейчас уделить этому вопросу немного времени, чем потом тратить деньги на врачей и лекарства.

Скорпион

16.10.21 Скорпионам с разных сторон будут поступать интересные предложения по работе. Расставьте приоритеты и правильно оцените собственные силы – сможете ли вы потянуть тот или иной проект. В личной жизни намечаются какие-то перемены.

Стрелец

Стрельцам придется взяться за решение важных задач. Причем отложить дела на потом не получится. Вам нужно будет схватывать информацию на лету и подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства.

Козерог

Козерогам не стоит вестись на поводу у общественного мнения. Думайте своей головой – только так вы сможете избежать серьезных ошибок и разочарований. Не бойтесь опираться на собственный опыт – вам хватит знаний для того, чтобы справиться с трудностями.

Водолей

16 октября Водолеи поймут, в каком направлении им стоит двигаться. Перед некоторыми представителями этого знака зодиака откроются новые двери. Будьте готовы пустить в свою жизнь перемены и яркие краски. В скором времени вы достигнете поставленных перед собой целей.

Рыбы

Рыбам в этот день желательно заняться решением тех вопросов, которые долго не давали покоя. Удача будет на вашей стороне. Не исключено, что на вашем пути встретятся какие-то проблемы, но вы легко найдете выход из затруднительного положения.

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