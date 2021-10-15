Гороскоп на 16 октября 2021 года

Гороскоп на 16 октября 2021 года
Фото: Утро.ру
Некоторым знакам зодиака крупно повезет в субботу

16 октября – отличный день для налаживания отношений с окружающими. Многих ждут новые интересные знакомства. Находить подход к представителям противоположного пола будет очень легко. Не исключено начало любовной истории.

Овен

В субботу Овны склонны к тому, чтобы перегибать палку. Из-за этого могут возникнуть конфликты в семье или на работе. Ваш авторитет окажется под ударом. Постарайтесь следить за языком и не совершать необдуманных поступков.

Телец

В этот день Тельцам придется много анализировать. Речь идет не только про вашу жизнь, но и про действия окружающих. Не будьте слишком эгоистичными. Подумайте о чувствах и желаниях ваших близких – они по достоинству оценят вашу отзывчивость.

Близнецы

Близнецов ждут перепады в настроении. Вы окажетесь на своеобразных эмоциональных "американских горках". Не отчаивайтесь и не поддавайтесь депрессивным влияниям. Лучше займитесь тем, что приносит вам истинное удовольствие.

Рак

16 октября день у Раков выдастся максимально удачным. Вы сможете проявить себя с лучшей стороны, продемонстрировав высокий интеллект и природную харизму. Окружающие будут в восторге от вас, так что не упустите шанс поднять свою самооценку.  

Лев

Львов ждет интересный день. Не исключены новые знакомства и заманчивые предложения. Одинокие представители этого знака зодиака могут встретить свою любовь. Важно не переоценивать собственные силы и пользоваться реальными ресурсами.

Дева

Суббота – подходящий день для того, чтобы отложить в сторону дела и отправиться в путешествие. Некоторые Девы наконец-то встретятся со старыми друзьями, с которыми давно не виделись. Отличное времяпровождение и яркие эмоции вам обеспечены. 

Весы

По прогнозу астрологов, перед Весами могут открыться новые возможности. Не сидите без дела, иначе удача выскользнет из рук. И не пренебрегайте своим здоровьем – лучше сейчас уделить этому вопросу немного времени, чем потом тратить деньги на врачей и лекарства.

Скорпион

16.10.21 Скорпионам с разных сторон будут поступать интересные предложения по работе. Расставьте приоритеты и правильно оцените собственные силы – сможете ли вы потянуть тот или иной проект. В личной жизни намечаются какие-то перемены.

Стрелец

Стрельцам придется взяться за решение важных задач. Причем отложить дела на потом не получится. Вам нужно будет схватывать информацию на лету и подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства.

Козерог

Козерогам не стоит вестись на поводу у общественного мнения. Думайте своей головой – только так вы сможете избежать серьезных ошибок и разочарований. Не бойтесь опираться на собственный опыт – вам хватит знаний для того, чтобы справиться с трудностями.

Водолей

16 октября Водолеи поймут, в каком направлении им стоит двигаться. Перед некоторыми представителями этого знака зодиака откроются новые двери. Будьте готовы пустить в свою жизнь перемены и яркие краски. В скором времени вы достигнете поставленных перед собой целей.

Рыбы

Рыбам в этот день желательно заняться решением тех вопросов, которые долго не давали покоя. Удача будет на вашей стороне. Не исключено, что на вашем пути встретятся какие-то проблемы, но вы легко найдете выход из затруднительного положения. 

Ранее астрологи рассказали, что таит в себе период ретроградного Сатурна. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В России назвали условие увеличения поставок газа в Европу

Возможности для наращивания экспорта у РФ имеются

США выставили России новое требование по безопасности Европы

В Госдепе выдали подробности переговоров с Оверчуком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей