Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса Позимнего

Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса Позимнего
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
В субботу нежелательно совершать крупные покупки

На 16-тый день октября православные чтут память священномученика Дионисия Ареопагита. В соответствии с преданием, он был учеником апостола Павла и первым епископом Афин.

Святой родился в Афинах. В юности он получил хорошее образование. Как-то раз Дионисий отправился в Египет – изучать астрономию. Там в день распятия Иисуса Христа он стал свидетелем солнечного затмения. Уже тогда Ареопагит подумал, что это как-то связано с Господом.

Вернувшись в родной город, Дионисий познакомился с апостолом Павлом. Тот обратил священномученика в христианство и сделал своим учеником.

Ареопагит пострадал за свою веру в период правления римского императора Домициана.

Традиции и обычаи в день Дениса Позимнего

В народе Дионисия называли Денисом. Считалось, что 16 октября наступают первые заморозки. Поэтому святого величали "Позимним".

Наши предки считали, что в этот день лютуют осенние лихорадки. Чтобы уберечься от невзгод, нужно было положить в карман кору или веточку осины.

Что нельзя делать 16 октября

Суеверные люди считали, что в этот день нельзя совершать крупные покупки. Приобретенное вряд ли сослужит хорошую службу.

16 октября нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Тот, кто пройдет мимо чужой беды, навлечет на себя неприятности.

Наши предки не советовали на Дениса Позимнего произносить слово "нет" в разговоре с любимым человеком. В противном случае о взаимопонимании и гармонии в паре придется забыть.

Приметы на 16 октября

  • Зайцы выросли упитанными – к затяжной и морозной зиме.
  • Домашний скот начал волноваться – ждите ухудшение погоды.
  • Кроты тащат в норы солому – зима выдастся холодной. 

Ранее астрологи предрекли трем знакам китайского гороскопа глобальные перемены. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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