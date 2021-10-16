Четыре знака зодиака ожидает удача в период с 18 по 24 октября

Четыре знака зодиака ожидает удача в период с 18 по 24 октября
Фото: pixabay.com
Кому-то предстоят интересные знакомства и улучшение финансового положения

Новая неделя – новые взлеты и падения. Астролог Анжела Перл рассказала, представителям каких звездных домов на протяжении семи дней будет улыбаться удача.

Овны

Период с 18 по 24 октября обещает быть удачным для Овнов. Рожденные под этим созвездием люди почувствуют прилив энергии. Направив ее в нужное русло, вы буквально сможете свернуть горы. Перл советует не торопить события, а просто наслаждаться моментом. Не следует взваливать на себя слишком много обязанностей – решайте проблемы по мере их важности.

Тельцы

Новая неделя подарит Тельцам яркие эмоции. Не исключены знакомства с интересными людьми, а также начало романтической истории. У вас появится шанс проявить себя на работе. Начальство не оставит без внимание вашу старательность. Вполне возможно, что вам предложат более высокую должность, передает Ftimes.ru. 

Весы

Весы полны уверенности и сил. Данные ресурсы помогут вам добиться больших успехов – как в карьерном плане, так и на личном фронте. Даже если на вашем пути встретятся какие-то сложности, вы не опустите руки и сделаете все, чтобы решить возникшую проблему. По прогнозу астролога, некоторые смогут найти любимое дело, которое вдобавок будет приносить доход.

Козероги

В период с 18 по 24 октября начальство по достоинству оценит работу Козерогов. Вам могут предложить прибавку к зарплате или выписать премию. Однако тратить деньги на бесполезные вещи не стоит. Лучше начните копить на будущий отпуск. Вы достойны того, чтобы отправиться в путешествие мечты. 

Ранее астрологи рассказали, чего знакам зодиака следует ждать от активного Сатурна. 

Источник: Ftimes.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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