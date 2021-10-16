Звезды подскажут, как распланировать день

В воскресенье многие знаки зодиака рискуют наделать ошибок. Будьте осторожными и внимательными. Не стоит идти на поводу у собственных иллюзий. Перед тем, как принять важное решение, взвесьте все "за" и "против".

Овен

17 октября Овнам не стоит пренебрегать своей интуицией. Она подскажет, как добиться успеха в том или ином деле. Не будьте слишком открытыми с малознакомыми людьми – все сказанное может обернуться против вас.

Телец

Тельцы получат шанс поправить свое материальное положение. Не исключено, что вы неожиданно найдете новый источник дохода. На пути некоторых представителей этого звездного дома могут встретиться интересные люди.

Близнецы

В воскресенье звезды захотят проверить Близнецов на прочность. Вы скорее всего столкнетесь с серьезными трудностями. Возможны споры и беспочвенные конфликты. Ищите поддержки у близких – они точно не оставят вас в беде.

Рак

День подходит для того, чтобы отправиться за покупками. Раки смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Отношения с окружающими будут складываться отлично – вы найдете подход к любому собеседнику.

Лев

Если Львы хотят добиться успехов в делах, то стоит прислушаться к собственной интуиции. 17 октября Вселенная пошлет вам знаки, поэтому не упускайте из виду даже мелкие детали. Отличным завершением дня станет встреча с друзьями.

Дева

Девы рискуют получить какую-то травму. Неприятный инцидент может произойти во время занятий спортом. Будьте аккуратны и не перегружайте себя. Освободите время для того, чтобы разобраться в своих мыслях и желаниях.

Весы

В этот день Весам желательно подумать о том, как улучшить свое финансовое положение. Возможно, в вашей голове давно зародилась идея, связанная с новым проектом. Не бойтесь выходить из зоны комфорта.

Скорпион

17.10.21 от Скорпионов будут требовать слишком многого. Постарайтесь спокойно реагировать на критику со стороны близких. Сгладив все острые углы, вы не только сохраните хорошие отношения с дорогими для вас людьми, но и побережете свои нервы.

Стрелец

Астрологи предупреждают – Стрельцов ждет не очень удачный день. Вам придется на ходу менять планы и откладывать некоторые важные дела на потом. Не исключены незапланированные расходы.

Козерог

Настало время как следует отдохнуть. Козероги заслужили полноценный выходной. Вам на пользу пойдет смена обстановки. Отличным решением станет мини-путешествие с любимым человеком. Откройте свое сердце для ярких эмоций и новых впечатлений.

Водолей

Чтобы воплотить все задуманное в жизнь, Водолеи должны продемонстрировать высокую степень концентрации внимания и усидчивость. Рабочие и бытовые задачи отнимут у вас много времени. В этот непростой период надеяться придется только на себя.

Рыбы

Многие в воскресенье будут нуждаться в помощи Рыб. Однако вам будет приятен тот факт, что вы можете оказаться полезными. Не забудьте уделить внимание своей второй половине. В противном случае ваш партнер почувствует себя брошенным и найдет новый повод для ссоры.

Ранее астролог Анжела Перл назвала четыре знака зодиака, для которых неделя с 18 по 24 октября будет удачной.