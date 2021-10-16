Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день

Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день
Фото: pixabay.com
В воскресенье не стоит ходить в лес

17 октября принято чтить память священномученика Иерофея. Он был первым епископом Афинским и учеником апостола Павла.

В соответствии с преданием, Иерофей лично присутствовал при погребении Девы Марии.

Традиции и обычаи в Ерофеев день

Народ называл Иерофея Ерофеем. Крестьяне считали, что в Ерофеев день по лесу бродит Леший. Он ломает ветки, шумит и запугивает скотину. Чтобы уберечься от происков лесного духа, жители деревни поджигали березовые ветки.

Некоторые старались задобрить существо. Для этого нужно было отломить кусочек хлеба и положить его на тарелку вместе с солью. Впоследствии изделие ставили на пень, надеясь, что Леший примет дар и не будет пакостить.

Что нельзя делать 17 октября

Наши предки не советовали на Ерофея ходить в лес – как раз из-за проделок Лешего. Он проказничает перед тем, как впасть в зимнюю спячку. Это существо может утащить за собой того, кто появится на его территории.

В этот день не стоит верить словам малознакомых людей. Велик риск попасть на удочку мошенников.

В воскресенье желательно отказаться от распития спиртных напитков и принятия лекарств, которые не были прописаны врачом. Считается, что все это негативно отразится на здоровье.

Приметы на 17 октября

  • Во время заката небо окрашено в красный – погода будет ветреной.
  • Птицы сидят на ветках, нахохлившись – к непогоде.
  • Лошадь фыркает – к потеплению, храпит – ждите ненастье. 

Ранее "Утро.News" рассказало, каким знакам зодиака в октябре придется расплачиваться за грехи прошлого. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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