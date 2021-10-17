Пророчество "наследницы" Ванги о войне назвали ошибочным

Прогноз девушки прокомментировал российский экстрасенс

Артем Бесов заявил, что сомневается в правдивости пророчества.

Напомним, ранее юная предсказательница Каедэ Убер сообщила, что будет "битва между черным драконом и белым орлом из-за океана", а Россия выступит в этой войне в роли наблюдателя. Публика пришла к выводу, что речь идет о противостоянии Америки и КНДР. 16-летняя девушка, которую называют "наследницей" знаменитой ясновидящей Ванги, живет во Франции. Ранее она предсказала президентство Трампа и сроки смерти Каддафи.

Колдун Бесов говорит, что не видит в будущем никаких войн США с другими странами, лишь незначительные конфликты. При этом он отметил, что возможна "малая война" Штатов с Китаем из-за спорных территорий.

Однако есть в предсказании юной "наследницы" Ванги и доля правды. Бесов считает, что наша страна, и правда, будет следить со стороны за действиями США. Власти не захотят вмешиваться.

Ранее стало известно, что ждет Россию в 2022 году. В Сети появилось пророчество Ванги. В предсказании, вероятно, идет речь о пандемии коронавируса. Также упоминаются и экономические проблемы.

