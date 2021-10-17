Начало рабочей недели будет непростым

В этот день многие почувствуют, что наконец все тревоги остались позади. Возможности, которые были упущены, снова появятся в вашей жизни. Совсем скоро представители зодиакального круга начнут пожинать плоды упорного труда и усилий. Если до этого вы воздерживались от заключения важных сделок, то 18 октября – подходящий день для того, чтобы это исправить

Овен

С 18 октября начинается время, когда Овнам нужно направить все силы на достижение целей. Верьте в себя, тогда все точно получится. В личиной жизни также все будет хорошо. Несвободные представители знака найдут способ поднять настроение своей второй половинке, а одиноким звезды обещают интересное знакомство.

Телец

В этот понедельник Тельцам будет казаться, что они достигли своих пределов. Представители знака почувствуют себя слабыми и уставшими. Потратьте некоторое время на отдых и восстановление, иначе вы рискуете полностью эмоционально сгореть.

Близнецы

У Близнецов 18.10 появится стимул двигаться вперед более уверенно и оптимистично. Интуиция вас не подводит, потому что сегодня звезды на вашей стороне. Но старайтесь дипломатично и разумно, особенно, когда дело доходит до принятия важных решений. Иначе споров и конфликтов не избежать.

Рак

На пути у Раков после небольшого затишья могут возникнуть новые проблемы, главным образом в семейной сфере. Но отключите эмоции. Только спокойный разговор и попытка понять чувства других помогут восстановить гармонию внутри.

Лев

Силы Львов, кажется, на исходе. Представителям знака будет казаться, что цели, которые они поставили перед собой, реализовать не удастся. Это не так. 18 октября вам нужно собраться с мыслями и пересмотреть свою тактику, чтобы вся тяжелая работа не пропала даром.

Дева

18.10.2021 Девам тебе будет непросто. Мешать будет негативный взгляд на сложившуюся ситуацию. Измените свою позицию. Постарайтесь быть более оптимистичными. Если представители знака зашли в тупик, выбраться из него поможет интуиция и поддержка близких людей.

Весы

Весы в понедельник будут заняты решением вопросов, которые потребуют их немедленного внимания. Сохраняйте уверенность в себе, чтобы не столкнуться с дополнительными преградами. Также постарайтесь заниматься чем-то одним, а не браться за несколько дел сразу, иначе к концу дня вы останетесь без сил.

Скорпион

18 октября события будут разворачиваться с такой скоростью, что Скорпионам нужно будет реагировать молниеносно. Постоянное давление со стороны окружающих может дезорганизовать и измотать представляй знака. Помогут небольшие перерывы в работе, чтобы во второй половине дня найти время на встречу с друзьями.

Стрелец

Стрельцов ждет не самый лучший день, так что вам лучше держаться в тени и хорошенько подумать, прежде чем принимать какие-либо решения. Если 18.10 вы потратите хотя бы минуту на то, чтобы пересмотреть свою позицию по важным вопросу, то увидите, что торопиться с глобальными переменами пока не стоит.

Козерог

Ожидайте приятных событий, которые принесут вам радость и облегчение. Многие из проблем, которые вас беспокоили, внезапно исчезнут. 18.10 Козероги почувствуют, что ситуация меняется к лучшему, поэтому долгожданный успех не за горами.

Водолей

18.10.21 могут произойти события, которые нарушат планы Водолеев. Но грустить из-за неожиданно возникших преград не стоит. Если вы будете сохранять спокойствие, тогда уже в скором времени получите признание, к которому так долго стремитесь. Во второй половине дня отдохните и восстановите силы.

Рыбы

Рыбы могут почувствовать себя несколько сбитыми с толку. Но не слушайте окружающих, 18 октября – тот день, когда доверять нужно только себе. Поверьте в свои таланты и способности и будьте уверены, что в скором времени ваши усилия будут удостоены высшей похвалы.

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