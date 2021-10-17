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18 октября православная церковь чтит память мученицы Харитины, которая посвятила свою жизнь служению Богу. Но однажды святую оклеветали, поэтому спустя время она предстала перед судом. Харитина была подвергнута жутким пыткам, но даже это не заставило ее отречься от веры.
На Руси старались к 18 октября закончить со всеми полевыми и огородными работами. Постепенно начинали заниматься домашними делами и готовиться к зиме.
В народе этот день часто называли "Харитина первая холстина", потому девушки начинали ткать, готовить холстины. Харитину также считали покровительницей ткачих. Первая нить, которая изготавливалась 18 октября, считали животворной. Наши предки верили, что она способна защитить от болезней и сглаза.
Мужчины же этот день посвящали изготовлению валенок. Ближе к вечеру, когда работа была закончена, было принято собираться с друзьями и соседями, устраивать забавы и игры.
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