В этот понедельник лучше отказаться от совершения дорогих покупок

18 октября православная церковь чтит память мученицы Харитины, которая посвятила свою жизнь служению Богу. Но однажды святую оклеветали, поэтому спустя время она предстала перед судом. Харитина была подвергнута жутким пыткам, но даже это не заставило ее отречься от веры.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В Харитинов день

На Руси старались к 18 октября закончить со всеми полевыми и огородными работами. Постепенно начинали заниматься домашними делами и готовиться к зиме.

В народе этот день часто называли "Харитина первая холстина", потому девушки начинали ткать, готовить холстины. Харитину также считали покровительницей ткачих. Первая нить, которая изготавливалась 18 октября, считали животворной. Наши предки верили, что она способна защитить от болезней и сглаза.

Мужчины же этот день посвящали изготовлению валенок. Ближе к вечеру, когда работа была закончена, было принято собираться с друзьями и соседями, устраивать забавы и игры.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 18 ОКТЯБРЯ

Если хотели в этот день признаться кому-то в чувствах или даже сделать предложение, то лучше повременить.

Категорически запрещалось кому-либо завидовать, если не хотите навлечь на себя беду.

Также не рекомендовалось заключать важные сделки, покупать недвижимость. Есть риск, что вас обманут.

Путешествия и переезд на 18 октября планировать также не стоит.

Нельзя было в Харитинов день лениться, иначе конфликта в семье не избежать.





ПРИМЕТЫ НА 18 ОКТЯБРЯ

Если в этот день выпал снег, но листья с деревьев еще не опали – снег скоро исчезнет.

Деревья трещат и шумят – погода будет хорошей.

Туман стелится – ждите дождя.

Безветренная погода обещает дожди в скором времени.

Ранее стало известно о предсказаниях Ванги Нострадамуса на 2022 год.

