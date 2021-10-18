Предстоящие семь дней будут наполнены интересными событиями

Наконец в жизни знаков зодиака наступит благоприятный период. Всевозможным запутанным недоразумениям придет конец, появится возможность наладить отношения с теми, по кому вы скучали. На работе тоже все будет хорошо, ведь следующая неделя отлично подходит для заключения важных контрактов и деловых переговоров.

Овен

Овны на этой неделе будут активны и общительны. Это поможет вам выполнить задачи, за которые вы не хотели браться из-за неуверенности в себе. Но ближе к выходным будьте готовы к небольшому напряжению на работе. Чтобы избежать конфликтов, ведите себя сдержанно и немного отстраненно.

Телец

Предстоящие семь дней представители знака будут сосредоточены на вопросах финансового характера. Но не забывайте и о других задачах, уделите время поиску наиболее подходящих решений, чтобы не ударить в грязь лицом. В личной жизни Тельцов тоже не все гладко. Чтобы избежать недопонимания, проявите терпение.

Близнецы

Близнецам звезды советуют действовать решительно. Найдите в себе смелость наконец подойти к человеку, к которому вы неравнодушны, и признайтесь в своих чувствах. В остальном неделя пройдут гладко и без особых проблем. Но в выходные возможны ссоры с друзьями. Не дайте собой воспользоваться.

Рак

На этой неделе Ракам нужно сосредоточиться на своей карьере. Если вы максимально используете свои способности, вы увидите, как ваши мечты начнут превращаться в реальность. Ближе к выходным возможны материальные поступления, которые будут очень кстати.

Лев

Львам предстоит научиться отпускать ситуацию. Позвольте другим людям управлять ситуацией, держитесь в стороне. Сейчас ваше состояние оставляет желать лучшего, поэтому доверьте принятие важных решений коллегам. Это позволит избежать серьезных потерь.

Дева

Предстоящая неделя подарит Девам возможность изменить свою жизнь. Перемены должны быть такими, чтобы представители знака почувствовали себя спокойнее. Не исключено, что вы столкнетесь с некоторыми препятствиями, но не позволяйте им разочаровать вас.

Весы

Не нервничайте. Просто примите тот факт, что на решение некоторых важных вопросов уйдет больше времени, чем вы планировали изначально. Весам звезды советуют работать усерднее, так как это единственный способ достичь своих целей. Однако в выходные обязательно нужно переключиться на что-то более приятное.

Скорпион

Энергия Скорпионов с 18 по 24 октября будет удивлять всех окружающих. Она поможет вам принимать правильные решения, наводить порядок и даже избавляться от некоторых проблем, которые долгое время не давали вам покоя. А вот от незапланированных трат на этой неделе лучше воздержаться.

Стрелец

Пришло время навести порядок в своей жизни. Подумайте о планах на будущее. Это поможет расслабиться и понять, куда двигаться дальше. Думайте позитивно, и все ваши мечты сбудутся. На работе Стрельцы смогут реализовать планы с помощью коллег. Не бойтесь просить о помощи.

Козерог

Неделя обещает быть спокойной и без сюрпризов. Только в личной жизни могут возникнуть небольшие разногласия, однако честный разговор с вашим партнером все прояснит. На работе же у Козерогов появится шанс доказать, на что они способны.

Водолей

Посвятите эту неделю работе. И хотя витать в облаках – не самая лучшая идея, порой предаваться мечтам о светлом будущем все-таки полезно. Поставьте себе цель и делайте все, чтобы ее достичь. Будет возможность значительно улучшить финансовое положение.

Рыбы

Звезды помогут Рыбам преодолеть препятствия и наконец начать двигаться вперед. Отличное время для заключения сделок и деловых переговоров. Неделю омрачает некоторые семейные проблемы, но не отчаивайтесь. Постарайтесь найти выход из сложившейся ситуации и не рубите с плеча.

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