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В начале года известный астролог Павел Глоба традиционно делает предсказания на 12 месяцев вперед. СМИ вспомнили прогноз специалиста по звездам, касающийся тех знаков зодиака, кому больше всего повезет в последнем месяце осени.
По словам Глобы, удача улыбнется Тельцам, Девам и Стрельцам.
Ноябрь – отличное время для новых знакомств. Одни Тельцы найдут верных друзей, другие – единомышленников, при поддержке которых работа будет продвигаться намного быстрее. Также люди, рожденные под этим созвездием, смогут купить то, о чем давно мечтали. В этот период можно смело браться за дела, которые долгое время не удавалось решить.
Личная жизнь Дев окрасится в яркие краски. Одинокие представители этого знака зодиака скорее всего найдут свою вторую половинку. Те, кто уже состоит в отношениях, получат шанс стать намного ближе со своим партнером. В парах будут царить взаимопонимание и любовь, что превратит ноябрь в романическую сказку.
У Стрельцов последний месяц осени пройдет под знаком творческого подъема. Даже к самым скучным делам удастся найти интересный подход. Вдохновение будет буквально витать в воздухе. Важно воспользоваться шансом и воплотить в жизнь давно задуманные планы.
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