Кому из знаков зодиака повезет в ноябре: прогноз от Глобы

Кому из знаков зодиака повезет в ноябре: прогноз от Глобы
Фото: Утро.ру
Любимчиками фортуны станут три представителя звездных домов

В начале года известный астролог Павел Глоба традиционно делает предсказания на 12 месяцев вперед. СМИ вспомнили прогноз специалиста по звездам, касающийся тех знаков зодиака, кому больше всего повезет в последнем месяце осени.

По словам Глобы, удача улыбнется Тельцам, Девам и Стрельцам.

Тельцы

Ноябрь – отличное время для новых знакомств. Одни Тельцы найдут верных друзей, другие – единомышленников, при поддержке которых работа будет продвигаться намного быстрее. Также люди, рожденные под этим созвездием, смогут купить то, о чем давно мечтали. В этот период можно смело браться за дела, которые долгое время не удавалось решить.

Девы

Личная жизнь Дев окрасится в яркие краски. Одинокие представители этого знака зодиака скорее всего найдут свою вторую половинку. Те, кто уже состоит в отношениях, получат шанс стать намного ближе со своим партнером. В парах будут царить взаимопонимание и любовь, что превратит ноябрь в романическую сказку.

Стрельцы

У Стрельцов последний месяц осени пройдет под знаком творческого подъема. Даже к самым скучным делам удастся найти интересный подход. Вдохновение будет буквально витать в воздухе. Важно воспользоваться шансом и воплотить в жизнь давно задуманные планы.

Ранее Глоба рассказал, для каких знаков зодиака 2022 год станет удачным. 

Источник: Kleo ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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